Казахстанские дзюдоисты поднялись в мировой рейтинг — кто обошёл олимпийцев

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Казахстанские дзюдоисты уверенно заявили о себе на мировой арене — сразу трое спортсменов вошли в десятку лучших по версии обновленного рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Дзюдо

Рывок к вершине

Самый высокий результат у Елдоса Жумаканова — 2-е место в весовой категории до 66 кг. Он набрал 5 320 очков. Лидером рейтинга стал японец Дзюнъя Ида с 5 580 баллами. Третье место — у испанца Альберто Гайтеро Мартинеса (5 240 очков).

Не остался в стороне и Нурканат Серикбаев. Он занял 7-ю позицию в весе до 73 кг, имея в активе 4 370 очков. Впереди него — дзюдоисты из Монголии, Узбекистана, Японии, Турции и Испании.

Азамат Мартыбек стал 10-м в категории до 60 кг, набрав 3 775 очков. Интересно, что лидером в этой весовой группе тоже является представитель Японии — Таио Накахаси (5 300 баллов).

Что говорят в Федерации

"Попадание сразу трёх наших спортсменов в мировой топ — это не просто статистика. Это отражение системной подготовки, мотивации и таланта. Мы гордимся нашими ребятами", — отмечают важность результатов в Казахстанской федерации дзюдо.

Почему это важно

Мировой рейтинг IJF обновляется регулярно и влияет на допуск к крупным международным турнирам, включая Олимпиаду. Чем выше позиция — тем больше шансов попасть в число участников престижных соревнований без дополнительных отборов.

Что дальше

Впереди у казахстанских дзюдоистов участие в этапах Гран-при и Гран-слэм. Каждый турнир — шанс укрепить свои позиции и приблизиться к главной цели — Олимпиаде.

Уточнения

Дзюдо́ (яп. 柔道 дзю: до:, дословно — "мягкий путь"; в России также часто используется вариант перевода "гибкий путь") — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (яп. 嘉納 治五郎 Кано: Дзигоро: 1860 — 1938), который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.



Международная федерация дзюдо (англ. International Judo Federation, IJF) — руководящий орган дзюдо в мире.

