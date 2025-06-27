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Уимблдон впервые пройдет без линейных судей — их заменит новая технология

2:17
Спорт » Одиночные виды » Теннис

На следующей неделе стартует Уимблдон и зрители впервые за 148 лет не увидят привычных фигур в темно-синих блейзерах, неподвижно застывших вдоль линий. Турнир официально отказывается от линейных судей в пользу электронной технологии определения аутов — и вместе с ними уходит целая эпоха.

Андрей Рублёв
Фото: сommons.wikimedia.org by aarublevnews, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андрей Рублёв

Теперь вместо судей — технологии. Система Hawk-Eye, впервые появившаяся в 2007-м, полностью заменила человеческий фактор. И хотя на других турнирах это стало нормой, именно на Уимблдоне — турнире белой формы, сдержанных логотипов и вековых традиций — их отсутствие особенно заметно.

Многие воспринимают линейных судей как часть уникального обаяния турнира. Малгожата Гржиб из Ассоциации британских теннисных чиновников называет их "самыми хорошо одетыми официальными лицами спорта". Эйр признаёт: "Это немного индивидуальности, которая ушла". 

Официальный вызов — то напряжённое "ооооо" толпы и покер-фейс судьи, оказавшегося прав — ушёл в прошлое. Теперь мяч объявляется в аут без шоу. Причём иногда настолько тихо, что игроки даже не слышат сигнал, как это случилось с Джеком Дрейпером на турнире в Queen's, пишет bbc.co.uk.

Новая реальность — меньше путей наверх?

Порядка 300 линейных судей не вернутся на Уимблдон. Около 80 останутся в резерве — на случай сбоя системы или для организационной помощи. Но сокращение практики на топ-турнирах может ударить по "пищевой цепочке" судейского ремесла: раньше линейное судейство было первым шагом к креслу главного судьи.

Полин Эйр переживает, что у молодых судей теперь не будет мотивации начать. "Если больше нет мечты поработать на Уимблдоне, кто пойдет судить матч детей до 12 лет в местном клубе?" — спрашивает она.

Однако в ABTO уверяют: система изменилась. Новички теперь обучаются сразу обеим ролям — линейной и председательской. Это ускоряет путь к вершинам и уже используется в странах, не имеющих домашних турниров Большого шлема.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2025 (англ. The 2025 Wimbledon Championships) — 138-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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