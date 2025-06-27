Разгром за 14 минут: молодёжка Франции провалила полуфинал с Германией

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Сборная Франции до 21 года завершила своё выступление на чемпионате Европы, не сумев пробиться в финал впервые за 23 года. В полуфинале против Германии команда Жеральда Батикля уступила с болезненным счётом 0:3.

Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ английский футбол

Немцы начали мощно: уже на 8-й минуте счёт был открыт. Ошибка Магассы в центре поля привела к молниеносной атаке — и Вайпер оказался в нужное время в нужном месте. Французы не успели оправиться, как на 14-й минуте Вольтемаде удвоил преимущество после ещё одной неразберихи в обороне.

Les Bleuets не провалили матч по игре — команда создала несколько опасных моментов. Особенно близок к голу был Барри на 69-й минуте, когда после углового пробил головой в упор, но немецкий вратарь Атуболу вытащил мяч с ленточки.

Тем не менее, как и в предыдущих матчах, ошибки в защите оказались фатальными. И в добавленное время Германия поставила жирную точку — Груда реализовал контратаку и довёл счёт до 0:3.

Несмотря на крупный счёт, французская молодёжка показала характер, но реализация и концентрация в ключевых эпизодах были явно не на стороне "голубых".

Германия сыграет в финале с Англией уже в субботу, 28 июня.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.

