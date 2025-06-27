Буква B теперь золотая: Бостон перед новым сезоном сменил цвета и состав

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

После неудачного сезона и череды громких трансферов "Бостон Брюинз" делает ставку на перезагрузку. Символом новой эры станет обновлённый логотип, который болельщики увидят уже в ближайших домашних матчах.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Матч по хоккею

Изменения коснулись фирменной буквы B, отсылающей к названию клуба. Теперь она будет выполнена в золотом цвете — вместо традиционного чёрного. При этом фоновые лучи, наоборот, изменятся с золотых на чёрные. Как сообщили представители команды в социальных сетях, клуб возвращается к эстетике 1990-х — именно в таком оформлении эмблема использовалась до 1995 года.

Однако визуальная трансформация — не единственное, что ждёт "Брюинз" этим летом. Команда уже понесла существенные кадровые потери: клуб покинули капитан Брэд Маршан, а также нападающие Трент Фредерик и Чарли Койл и защитник Брэндон Карло. Всё это — предвестие масштабной перестройки.

Ожидается, что "Бостон" станет одним из самых активных участников на рынке свободных агентов. Ставка делается на новую фазу развития команды, в которой ключевую роль, по всей видимости, сыграет чешский форвард Давид Пастрнак — сейчас самая яркая звезда состава.

Уточнения

«Бо́стон Брю́инз» (англ. Boston Bruins) — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Базируется в городе Бостон, Массачусетс, США. Играет домашние игры на «ТД-гарден», является одной из старейших команд лиги.

