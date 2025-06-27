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Проблемы с коленями? 5 упражнений, которые вернут подвижность и снимут дискомфорт

4:52
Спорт

Коленные суставы — это основа стабильности нашего тела. Они поддерживают нас при каждом шаге, в любом движении, будь то ходьба или бег. Когда колени ослаблены, важность подхода к тренировкам возрастает в разы. Но с правильным подходом и упражнениями можно укрепить не только сами суставы, но и окружающие их мышцы, снизив нагрузку на колени и повысив общую стабильность.

Травма
Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Травма

Почему стоит тренироваться при проблемах с коленями

Колени — это сложнейшие механизмы, которые постоянно испытывают нагрузку, поддерживая вес тела. Если суставы ослаблены, это может вызывать боль, воспаление и ограничение подвижности. Однако, регулярные тренировки с правильно подобранной нагрузкой способны не только укрепить суставы, но и повысить гибкость, улучшить баланс, а главное — снизить давление на сами колени.

Основная цель тренировки для ослабленных коленей — это укрепление мышц, поддерживающих суставы, и улучшение подвижности без перегрузки.

Общие рекомендации по безопасности

  • Консультация с врачом: прежде чем приступать к тренировкам, важно проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом. Это поможет выбрать упражнения, которые не усугубят проблему.
  • Начинать с низкой интенсивности: не стоит сразу увеличивать нагрузку. Начинать следует с лёгких упражнений, постепенно увеличивая их интенсивность.
  • Использование поддерживающего оборудования: в некоторых случаях наколенники или ортопедические стельки могут помочь уменьшить нагрузку на колени.
  • Регулярность и постепенность: тренировки должны быть регулярными, но без перегрузок, особенно на начальных этапах.

Эффективные упражнения для укрепления коленей

Подъемы на носки (для укрепления икроножных мышц)

Икроножные мышцы поддерживают стабильность коленей, поэтому важно их укреплять.

Как делать

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Поднимитесь на носки, медленно поднимите пятки от пола.
  • Задержитесь на несколько секунд в верхней точке и медленно опуститесь.
  • Повторите 10-15 раз.

Лёгкие приседания (с минимальным углом сгиба колен)

Это упражнение помогает укрепить бедра и ягодицы без излишней нагрузки на колени.

Как делать

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Медленно опускайтесь в присед, не сгибая колени более чем на 30-45 градусов.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 10-12 раз.

Упражнение ножницы (для бедер и ягодиц)

Это упражнение развивает мышцы бедер и ягодиц, при этом не создавая дополнительной нагрузки на колени.

Как делать

  • Лягте на спину, вытяните ноги.
  • Поднимите одну ногу вверх, оставив её прямой.
  • Поменяйте ноги, опуская одну и поднимая другую.
  • Повторите 10-15 раз для каждой ноги.

Сидячие подъемы ног (для укрепления квадрицепсов)

Квадрицепсы играют ключевую роль в поддержке коленных суставов.

Как делать

  • Сидя на стуле, выпрямите одну ногу и поднимите её параллельно полу.
  • Задержитесь на 5 секунд и медленно опустите.
  • Повторите 10-12 раз для каждой ноги.

Подъемы ног в сторону (для укрепления боковых мышц бедра)

Стабилизация боковых мышц бедра помогает улучшить общий баланс и стабилизировать колени.

Как делать

  • Лягте на бок, нижнюю ногу согните, верхнюю держите прямой.
  • Поднимите верхнюю ногу вверх, удерживайте несколько секунд и медленно опустите.
  • Повторите 10-15 раз для каждой стороны.

Дополнительные советы для улучшения состояния коленей

  • Растяжка: включайте регулярные растяжки, чтобы улучшить гибкость и снять напряжение с коленных суставов. Растяжки для квадрицепсов, подколенных сухожилий и икроножных мышц — особенно полезны.
  • Кардио с низким ударом: велотренажёр, плавание и ходьба — отличные альтернативы бегу, так как они оказывают меньшую нагрузку на колени.
  • Массаж и тепловые процедуры: массаж и тепловые процедуры помогут улучшить кровообращение и снизить напряжение в коленях.

Правильные тренировки для ослабленных коленей могут значительно улучшить состояние суставов и повысить их подвижность. Укрепление мышц, поддерживающих колени, поможет снизить боль и улучшить стабильность. Начинайте с лёгких упражнений, постепенно увеличивая нагрузку, и всегда консультируйтесь с врачом для обеспечения безопасности тренировок.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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