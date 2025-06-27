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Автомобильная коллекция Новака Джоковича: от Tesla до Aston Martin — роскошь, которая вдохновляет

4:11
Спорт

Новак Джокович, один из величайших теннисистов всех времен, не только славится своими спортивными достижениями, но и изысканным вкусом в автомобилях. Его коллекция транспортных средств отражает не только его статус и финансовые возможности, но и стремление к гармонии между роскошью, технологиями и устойчивым развитием.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Второй дом в Греции

Джокович, известный своей любовью к греческой культуре, природе и образу жизни, выбрал для постоянного проживания живописное место на побережье Греции. Здесь он планирует жить со своей семьей, наслаждаясь спокойствием и качеством жизни. Его решение инвестировать в Грецию также связано с планами по развитию образовательных и спортивных инициатив, направленных на поддержку молодых талантов и продвижение философии "целостной жизни", пишет newsauto.gr.

Автопарк Новака Джоковича

Сербский теннисист, обладающий внушительным состоянием, создал автопарк, который сочетает в себе роскошь, передовые технологии и экологичность.

Электрические внедорожники и гибриды

Одним из самых заметных автомобилей в коллекции Джоковича является Tesla Model X — электрический внедорожник с характерными дверями-крыльями. Этот автомобиль он часто использует для повседневных поездок, таких как поездки на работу и тренировки.

Кроме того, Джокович активно поддерживает развитие электромобилей и гибридных технологий. Он является послом бренда Peugeot и часто появляется на публике за рулем гибридного седана Peugeot 508 PSE с мощностью 360 л. с. и полным приводом. Также в его гараже есть более компактный Peugeot e-208, который напоминает ему о его любимом автомобиле из подросткового возраста — Volkswagen Golf GTi.

Гран Туризмо и суперкары

Новак Джокович ценит не только современные технологии, но и классические элегантные автомобили. В его коллекции есть Aston Martin DB9 с мощным 510-сильным двигателем V12, который он ласково называет своим "источником мира". Этот автомобиль сочетает в себе мощь и утонченную роскошь, что идеально соответствует стилю Джоковича.

Еще один роскошный автомобиль в его гараже — Bentley Continental GTC. Джокович выбрал для этого кабриолета эксклюзивный интерьер в ледяных белых тонах и красную тканевую крышу.

Бизнес-класс и спортивные автомобили

На официальных мероприятиях Джокович часто появляется за рулем Mercedes-Benz S500, который ему предоставила немецкая компания в рамках партнерства. Этот автомобиль сочетает в себе комфорт бизнес-класса, передовые технологии и элегантный дизайн. В Греции цена на эту модель приближается к 180 000 евро.

Наконец, завершает коллекцию Джоковича Audi R8 — суперкар с мощным 510-сильным двигателем V10. Этот автомобиль он использовал в рекламном матче на скорость, где, как и ожидалось, его соперником стал мяч.

Философия коллекции

Коллекция автомобилей Новака Джоковича не ограничивается только техническими характеристиками. Она также отражает его философию жизни, которая сочетает в себе уважение к традициям и стремление к инновациям. Джокович умело чередует современные электромобили с классическими британскими суперкарами, что подчеркивает его многогранность и умение наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

Его партнерство с такими брендами, как Peugeot и Mercedes-Benz, выходит за рамки коммерческих отношений. Эти автомобили стали неотъемлемой частью его повседневной жизни, отражая его стиль и ценности. В то же время наличие роскошных моделей, таких как Bentley и Aston Martin, показывает его способность наслаждаться жизнью и за пределами спортивного корта.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист, считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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