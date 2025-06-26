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Барселона хочет Маркуса Рэшфорда: битва за звёздного нападающего

2:13
Спорт

Каталонский футбольный гигант FC Barcelona стремится усилить свою атакующую линию этим летом. Одной из главных целей клуба является подписание английского нападающего Manchester United Маркуса Рэшфорда. Однако, из-за финансовых трудностей, клуб рассматривает вариант аренды с возможностью последующего выкупа.

ФК "Барселона"
Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
ФК "Барселона"

Маркус Рэшфорд выразил желание играть за "Барселону" и особенно хотел бы выступать вместе с молодым талантом команды Ламином Ямалом. Это заявление подогрело интерес к возможному переходу.

Планы и мечты "Барселоны"

Каталонцы действительно заинтересованы в подписании 27-летнего Рэшфорда, но долгосрочный контракт на данный момент недоступен. Вместо этого клуб рассматривает аренду с опцией выкупа, что позволит снизить финансовые риски.

Еще одной мечтой "Барселоны" является подписание испанского нападающего Нико Уильямса из "Атлетик Бильбао". Однако, учитывая высокую стоимость трансфера в размере 62 миллионов евро, этот переход может стать финансово обременительным. Поэтому подписание обоих игроков одновременно маловероятно, утверждает origo.hu.

Manchester United также ищет возможности для улучшения своего финансового положения и рассматривает продажу игроков. Зарплата Рэшфорда составляет 370 000 фунтов стерлингов в неделю, что является значительным бременем для клуба. Поэтому руководство "Юнайтед" стремится избавиться от него как можно скорее. Кроме того, летом команду могут покинуть такие игроки, как Джейдон Санчо и Энтони.

По информации SunSport, "Ньюкасл Юнайтед" также проявляет интерес к Рэшфорду. "Сороки" сосредоточены на сохранении своего ключевого нападающего Александра Исака, за которым также охотятся "Арсенал" и "Ливерпуль".

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил желание видеть Рэшфорда в своей команде. Это связано с квалификацией клуба в Лигу чемпионов, где дополнительный нападающий был бы крайне полезен.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Ма́ркус Ра́шфорд (англ. Marcus Rashford; родился 31 октября 1997 года, Манчестер) — английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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