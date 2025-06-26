Барселона хочет Маркуса Рэшфорда: битва за звёздного нападающего

Каталонский футбольный гигант FC Barcelona стремится усилить свою атакующую линию этим летом. Одной из главных целей клуба является подписание английского нападающего Manchester United Маркуса Рэшфорда. Однако, из-за финансовых трудностей, клуб рассматривает вариант аренды с возможностью последующего выкупа.
Маркус Рэшфорд выразил желание играть за "Барселону" и особенно хотел бы выступать вместе с молодым талантом команды Ламином Ямалом. Это заявление подогрело интерес к возможному переходу.
Планы и мечты "Барселоны"
Каталонцы действительно заинтересованы в подписании 27-летнего Рэшфорда, но долгосрочный контракт на данный момент недоступен. Вместо этого клуб рассматривает аренду с опцией выкупа, что позволит снизить финансовые риски.
Еще одной мечтой "Барселоны" является подписание испанского нападающего Нико Уильямса из "Атлетик Бильбао". Однако, учитывая высокую стоимость трансфера в размере 62 миллионов евро, этот переход может стать финансово обременительным. Поэтому подписание обоих игроков одновременно маловероятно, утверждает origo.hu.
Manchester United также ищет возможности для улучшения своего финансового положения и рассматривает продажу игроков. Зарплата Рэшфорда составляет 370 000 фунтов стерлингов в неделю, что является значительным бременем для клуба. Поэтому руководство "Юнайтед" стремится избавиться от него как можно скорее. Кроме того, летом команду могут покинуть такие игроки, как Джейдон Санчо и Энтони.
По информации SunSport, "Ньюкасл Юнайтед" также проявляет интерес к Рэшфорду. "Сороки" сосредоточены на сохранении своего ключевого нападающего Александра Исака, за которым также охотятся "Арсенал" и "Ливерпуль".
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил желание видеть Рэшфорда в своей команде. Это связано с квалификацией клуба в Лигу чемпионов, где дополнительный нападающий был бы крайне полезен.
«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
Ма́ркус Ра́шфорд (англ. Marcus Rashford; родился 31 октября 1997 года, Манчестер) — английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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