Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диктатура в действии: Украина отменяет голосование навсегда
Взрыв в Тебризе: Иран лихорадит от аварий на стратегических объектах
Макрон дал добро: Франция помогает диктатуре в Армении
Ядерная дуэль: в МАГАТЭ высказались о программе Ирана
Почему Брэд Питт не готов к браку с Инес де Рамон — ответ инсайдера
Плитка как ошибка: 6 оттенков, которые казались стильными, а теперь только раздражают
Беспилотный триумф: Россия показала новые успехи в воздушной войне
История любви, которая удивила всех: почему Анастасия Швецова решила остаться с Natan'ом после его измен
Без губ и скул: путешественник нашёл в Словакии идеал женской красоты

Упражнение Супермен укрепит ваши ягодицы и мышцы спины: выглядит забавно, но очень эффективно

2:39
Спорт

Знаете ли вы упражнение "супермен"? Его популярность резко возросла в последние годы. На первый взгляд, это несколько нелепое упражнение, в котором вы лежите на животе и имитируете полет супергероя, дает массу преимуществ не только для вашей попы, но и особенно для мышц вокруг позвоночника. По этой причине многие тренеры включают его в свои планы тренировок. Попробуйте сами.

Пилатеса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пилатеса

Принцип упражнения "Супермен" прост. Вы ложитесь на живот, вытягиваете руки перед собой, ноги вытягиваете и, о чудо, вы просто "отрываетесь". Другими словами, вы одновременно отрываете верхнюю часть тела и ноги от земли, создавая красивый изогнутый силуэт супергероя, спасающего мир. Однако эта простая поза тонко эффективна. Она задействует не только мышцы спины, особенно ее нижнюю часть, но и мышцы ягодиц и задней поверхности бедер.

Чем полезно упражнение "Супермен"

Это не просто забавное подражание герою мультфильма, упражнение "Супермен" пойдет на пользу всему вашему телу.

Укрепляя поясницу, вы эффективно предотвращаете боли в позвоночнике, которые характерны для сидячего образа жизни. Вы работаете в офисе или проводите часы перед экраном? Тогда вы точно знаете, о чем мы говорим. С помощью этого упражнения вы исправите то, что "портите", сидя весь день. Кроме того, регулярное повторение поможет вам добиться более упругих ягодиц.

Еще одним преимуществом является укрепление корпуса, поскольку во время упражнения задействуются глубокие мышцы живота.

Как правильно делать супермена?

  1. На первый взгляд, упражнение легкое, но все же стоит обратить внимание на несколько деталей. Лягте лицом вниз на пол, вытяните руки перед собой и держите ноги прямыми.
  2. Затем одновременно поднимите ноги и грудь. Помните, что голову нужно держать на одной линии с позвоночником, не наклоняйте ее слишком высоко или слишком низко.
  3. При подъеме почувствуйте, как напрягаются мышцы спины и ягодиц, и удерживайте это положение в течение нескольких секунд, прежде чем медленно вернуться в исходное положение. Но определенно не наклоняйтесь слишком сильно.

Девиз "чем выше, тем лучше" в данном случае не применим. Поднимайте тело контролируемо, не пытаясь побить рекорд в прогибе назад. Важно правильно дышать. Выдыхайте при подъеме, вдыхайте при опускании.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет
Недвижимость
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Последние материалы
Машины, у которых не гниют пороги: редкий список на вторичке
Как выбор расчёски влияет на текстуру и блеск волос
Секрет клубничных грядок, которые дают ведро с куста — всё решает обрезка после сбора
Вздутие живота отступит: этот фрукт – ваш спаситель, кушайте его каждый день
Тайны последнего вздоха Майкла Джексона: тревожные детали вскрытия, ранения и инъекции
Поставки газа по Турецкому потоку: какие страны останутся на этом маршруте
Немецкая инженерия без компромиссов: автомобили, которые не подводят
Татьяна Лазарева** удивила подписчиков: зачем она лизнула стену в Венеции?
Собаки умеют подслушивать: ваш питомец давно знает, что вы сказали "гулять" — он просто ждал
Спортивная привычка за 21 день: работает ли этот метод и что говорит наука
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.