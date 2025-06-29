Упражнение Супермен укрепит ваши ягодицы и мышцы спины: выглядит забавно, но очень эффективно

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Знаете ли вы упражнение "супермен"? Его популярность резко возросла в последние годы. На первый взгляд, это несколько нелепое упражнение, в котором вы лежите на животе и имитируете полет супергероя, дает массу преимуществ не только для вашей попы, но и особенно для мышц вокруг позвоночника. По этой причине многие тренеры включают его в свои планы тренировок. Попробуйте сами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пилатеса

Принцип упражнения "Супермен" прост. Вы ложитесь на живот, вытягиваете руки перед собой, ноги вытягиваете и, о чудо, вы просто "отрываетесь". Другими словами, вы одновременно отрываете верхнюю часть тела и ноги от земли, создавая красивый изогнутый силуэт супергероя, спасающего мир. Однако эта простая поза тонко эффективна. Она задействует не только мышцы спины, особенно ее нижнюю часть, но и мышцы ягодиц и задней поверхности бедер.

Чем полезно упражнение "Супермен"

Это не просто забавное подражание герою мультфильма, упражнение "Супермен" пойдет на пользу всему вашему телу.

Укрепляя поясницу, вы эффективно предотвращаете боли в позвоночнике, которые характерны для сидячего образа жизни. Вы работаете в офисе или проводите часы перед экраном? Тогда вы точно знаете, о чем мы говорим. С помощью этого упражнения вы исправите то, что "портите", сидя весь день. Кроме того, регулярное повторение поможет вам добиться более упругих ягодиц.

Еще одним преимуществом является укрепление корпуса, поскольку во время упражнения задействуются глубокие мышцы живота.

Как правильно делать супермена?

На первый взгляд, упражнение легкое, но все же стоит обратить внимание на несколько деталей. Лягте лицом вниз на пол, вытяните руки перед собой и держите ноги прямыми. Затем одновременно поднимите ноги и грудь. Помните, что голову нужно держать на одной линии с позвоночником, не наклоняйте ее слишком высоко или слишком низко. При подъеме почувствуйте, как напрягаются мышцы спины и ягодиц, и удерживайте это положение в течение нескольких секунд, прежде чем медленно вернуться в исходное положение. Но определенно не наклоняйтесь слишком сильно.

Девиз "чем выше, тем лучше" в данном случае не применим. Поднимайте тело контролируемо, не пытаясь побить рекорд в прогибе назад. Важно правильно дышать. Выдыхайте при подъеме, вдыхайте при опускании.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

