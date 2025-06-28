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Полумост: это упражнение для гормонального баланса, здоровой спины и лучшего настроения

3:10
Спорт

Если есть одно упражнение, которое вам не следует пропускать, так это полумост. Он укрепляет ваше тело, балансирует ваши гормоны и снимает стресс. Плюс, он не требует ничего, так что ничто не мешает вам включить его в свою повседневную жизнь.

Женщина занимается йогой в компании своего питомца
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина занимается йогой в компании своего питомца

Полумост может показаться немного обычным на первый взгляд, но если вы практикуете его осознанно и включаете правильную технику дыхания, вы обнаружите, что эта поза скрывает в себе большую силу. Она двигает тело, мягко циркулирует вашу энергию, успокаивает ум и, что, возможно, самое ценное, — она помогает найти равновесие. Равновесие в мышцах, нервной системе и гормонах. И именно в этом заключается ее настоящая сила.

Неважно, являетесь ли вы полным новичком, продвинутым йогом, женщиной, мужчиной, родились рано или поздно, если вы хотите большей гармонии в своей жизни, то вы пришли по адресу.

В позе полумоста вы одновременно основательно растянете и укрепите свое тело. Вы активируете свои ягодицы, бедра, поясницу, плечи и мышцы вдоль шеи. Позвоночник будет выпрямляться, укрепляться и расслабляться одновременно. Грудь раскрывается, дыхание углубляется, а напряжение в теле растворяется. Именно открытие в области груди и сердца дает вам чувство внутреннего расслабления, как будто тяжелый рюкзак внезапно сняли с вашей спины.

Как делать?

Лягте на спину и согните колени. Подтяните пятки как можно ближе к ягодицам. Держите ноги на ширине бедер, равномерно распределив вес. Держите руки по бокам, ладонями вниз. Закройте глаза и просто дышите в течение минуты.

Осознайте свое тело на коврике и свое дыхание.

На вдохе медленно начните опускать таз и постепенно поднимайте его вверх. Не давите с силой, позвольте своему телу вести вас. Прижмите ноги к коврику, задействуйте бедра и ягодицы.

Поднимите грудь к подбородку, но держите шею расслабленной. Ваш подбородок направлен к груди, но ваша голова остается слегка опущенной. Удерживайте положение всего несколько вдохов. Или минуту.

Дышите плавно, чувствуйте движение энергии в вашем теле. Когда вы будете готовы, выдохните и медленно положите позвонок за позвонком обратно на коврик.

Несмотря на то, что полумост — это мягкое и естественное движение, то же самое применимо и здесь: прислушивайтесь к своему телу. Если у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника, спиной или вы перенесли операцию, лучше проконсультироваться с физиотерапевтом или опытным инструктором.

А если вы страдаете мигренями, будьте осторожны. Никогда не терпите боль в йоге. Правильное движение должно быть приятным, стабильным и естественным. Оно никогда не должно причинять вам боль.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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