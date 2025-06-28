Как часто заниматься, чтобы нарастить мышцы и не набрать вес: вот с чем нужно сочетать силовые тренировки

Если вы хотите, чтобы ваши мышцы росли, а жировые запасы оставались под контролем, недостаточно просто время от времени поднимать штангу и ждать, что произойдет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Простая тренировка

Вам нужно сделать некоторое планирование, подумать о своих приоритетах и установить режим, который будет работать в долгосрочной перспективе.

Так как часто вам следует заниматься, как вам следует структурировать свои тренировки и что вам следует помнить, чтобы ваше тело меняло форму именно так, как вы хотите?

"В целом, если вы хотите нарастить мышечную массу, ваши тренировки должны быть сосредоточены в первую очередь на силовых тренировках, в идеале три-четыре раза в неделю. Если вы сразу введете шесть тренировок в неделю, организм не успеет восстановиться, а ведь именно за это время растут мышечные волокна", — говорит тренер Мартина Кржижова.

Начать стоит с двух-трех тренировок в неделю, которые включают в себя базовые сложные упражнения, такие как приседания, отжимания, подтягивания, жим лежа. Как только организм привыкнет к регулярным тренировкам, вы сможете постепенно добавлять больше тренировок.

Мышцы и фитнес требуют последовательности и регулярных тренировок, даже если это короткие интервалы. Поэтому занимайтесь физическими упражнениями регулярно, чтобы вы могли увидеть первые результаты вскоре.

Потеря веса — это, по сути, простая математика: потребляйте меньше калорий, чем сжигаете. Но есть еще одна вещь, которую вам нужно учесть в этом уравнении: если вы перестанете двигаться или начнете заниматься только легкими упражнениями во время диеты, ваш организм начнет сжигать не только жир, но и мышцы.

Чтобы поддерживать мышечную массу во время потери веса, идеально сочетать силовые тренировки с кардио. Поэтому вам нужно будет сочетать две-три силовые тренировки с двумя кардио-активностями, такими как бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде или что-то еще, что заставит вас немного потеть.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

