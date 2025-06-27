Секреты Гарудасаны: вот почему ее полезно практиковать каждому, кто много сидит

Гарудасана, также известная как поза Орла, — уникальная асана, которая укрепляет и растягивает все тело. Она улучшает равновесие, гибкость суставов и стимулирует внутренние органы. Подходит как для новичков, так и для продвинутых йогов.
В йоге орел является символом равновесия и концентрации. Это поза, которая на первый взгляд кажется узлом, но на самом деле она распутывает физическое и психическое напряжение.
"Гарудасана, или поза орла, растягивает плечи, бедра и лодыжки, укрепляет глубокую систему стабилизации и требует полной концентрации на настоящем моменте. Эта асана не только помогает развить равновесие и силу, но и улучшает кровообращение и устраняет застой энергии в теле. Благодаря скрещенным конечностям лимфатические узлы мягко сжимаются и впоследствии очищаются. Она идеально подходит для тех, кто много времени проводит сидя за компьютером — она успокаивает ум, снимает напряжение между лопатками и поддерживает внутреннюю устойчивость", — говорит тренер и инструктор Мартина Кржижова.
Поза орла уникальна тем, что она одновременно растягивает и укрепляет суставы и мышцы по всему телу.
"Поза орла — единственная, которая растягивает все 14 основных суставов человеческого тела (плечевые, плечевые, локтевые, запястные, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы). Она укрепляет мышцы нижней части тела, а с верхней части воздействует на косые мышцы спины, трапециевидные мышцы и дельтовидные мышцы. При движении вниз, как в приседе, стимулируются репродуктивные органы, почки, а у мужчин также простата", — уточняют йоги из Дома йоги Пршибрам.
И не только это, при ее выполнении активизируются глубокие стабилизирующие мышцы, что приводит к улучшению равновесия и координации. Поэтому она идеально подходит не только для людей, имеющих сидячую работу, но и для спортсменов и тех, кто хочет эффективно работать над своей концентрацией и внутренней силой.
Важно держать плечи расслабленными и низко от ушей, чтобы не напрягать шейный отдел позвоночника. Если вы не можете идеально соединить руки или ноги, никогда не заставляйте себя делать это.
Гораздо важнее чувствовать себя комфортно и правильно дышать. Постарайтесь активно задействовать мышцы живота, что поможет вам стабилизировать свое тело.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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