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Секреты Гарудасаны: вот почему ее полезно практиковать каждому, кто много сидит

3:21
Спорт

Гарудасана, также известная как поза Орла, — уникальная асана, которая укрепляет и растягивает все тело. Она улучшает равновесие, гибкость суставов и стимулирует внутренние органы. Подходит как для новичков, так и для продвинутых йогов.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

В йоге орел является символом равновесия и концентрации. Это поза, которая на первый взгляд кажется узлом, но на самом деле она распутывает физическое и психическое напряжение.

"Гарудасана, или поза орла, растягивает плечи, бедра и лодыжки, укрепляет глубокую систему стабилизации и требует полной концентрации на настоящем моменте. Эта асана не только помогает развить равновесие и силу, но и улучшает кровообращение и устраняет застой энергии в теле. Благодаря скрещенным конечностям лимфатические узлы мягко сжимаются и впоследствии очищаются. Она идеально подходит для тех, кто много времени проводит сидя за компьютером — она успокаивает ум, снимает напряжение между лопатками и поддерживает внутреннюю устойчивость", — говорит тренер и инструктор Мартина Кржижова.

Поза орла уникальна тем, что она одновременно растягивает и укрепляет суставы и мышцы по всему телу.

"Поза орла — единственная, которая растягивает все 14 основных суставов человеческого тела (плечевые, плечевые, локтевые, запястные, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы). Она укрепляет мышцы нижней части тела, а с верхней части воздействует на косые мышцы спины, трапециевидные мышцы и дельтовидные мышцы. При движении вниз, как в приседе, стимулируются репродуктивные органы, почки, а у мужчин также простата", — уточняют йоги из Дома йоги Пршибрам.

И не только это, при ее выполнении активизируются глубокие стабилизирующие мышцы, что приводит к улучшению равновесия и координации. Поэтому она идеально подходит не только для людей, имеющих сидячую работу, но и для спортсменов и тех, кто хочет эффективно работать над своей концентрацией и внутренней силой.

Как выполнять?

  1. Начните с вертикального положения, расставьте руки и, на выдохе, скрестите левую руку над правой рукой, затем разверните ладони и соедините их вместе.
  2. Затем согните левую ногу, скрестите правую руку над ней и зацепите подъем за икру левой ноги.
  3. Вдохните и подтянитесь, на выдохе плавно опуститесь в присед и поднимите локти на высоту плеч.
  4. Удерживайте взгляд на одной статической точке перед собой, что значительно поможет вам сохранить равновесие.
  5. Задержитесь на 5 глубоких вдохов и выдохов и повторите то же самое с другой стороны.

Важно держать плечи расслабленными и низко от ушей, чтобы не напрягать шейный отдел позвоночника. Если вы не можете идеально соединить руки или ноги, никогда не заставляйте себя делать это.

Гораздо важнее чувствовать себя комфортно и правильно дышать. Постарайтесь активно задействовать мышцы живота, что поможет вам стабилизировать свое тело.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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