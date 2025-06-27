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Чатуранга Дандасана: отжимание в йоге, укрепляющее тело от запястий до корпуса

2:21
Спорт

Чатуранга Дандасана — это что-то среднее между планкой и отжиманием. Это одно из величайших испытаний вашей силы, выносливости и терпения. Это далеко не просто отжимание, к которому вы привыкли в спортзале.

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

Чатуранга требует взаимодействия всего тела, осознанной работы с центром и правильного включения дыхания. Когда вы начнете практиковать ее регулярно, вы заметите разницу не только в том, как вы выглядите, но, главным образом, в том, как вы себя чувствуете.

Поза йоги Чатуранга Дандасана, или "йога-отжимание", является одним из основных упражнений не только в динамических сериях йоги, но и в обычных силовых тренировках. Чаще всего вы столкнетесь с ней во время "Приветствия Солнцу", в котором отдельные позы быстро сменяют друг друга. Однако ее главная сила в том, что при правильном выполнении она задействует не только руки, плечи и запястья, но и глубокие мышцы живота, спины и бедер.

Все тело должно оставаться напряженным и находиться в одной плоскости, и именно поэтому эта поза развивает силу, равновесие и устойчивость. Отжимания в йоге укрепляют тело от запястья до корпуса.

"Чатуранга Дандасана часто называется поворотным моментом в йоге. Любой, кто попробует ее, вскоре поймет, насколько важна техника выполнения. Уже через несколько секунд вы поймете, где у вас слабые места, будь то сила плеч, корпуса или запястий. Вот почему это упражнение так популярно даже среди спортсменов, не относящихся к сообществу йоги", — говорит инструктор по йоге Сабина Корецка.

Правильное выполнение Чатуранги всегда начинается с положения планки. Расположите руки прямо под плечами, растопырив пальцы и плотно прижав ладони к коврику. Вытяните ноги назад на ширину бедер, поставив ступни на носки. Активизируйте корпус, слегка втянув живот к позвоночнику, напрягая бедра и напрягая все тело, как планку. Вдохните, слегка наклонитесь вперед так, чтобы плечи прошли за запястьями. На выдохе начните сгибать локти назад вдоль туловища.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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