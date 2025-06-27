Как приседать: полное руководство по идеальной технике выполнения

Если вы хотите нарастить массу нижней части тела, вашим первым пунктом назначения всегда будет король упражнений для ног: приседания.
Приседания — это ваш билет в один конец к наращиванию массы ног и получению целого ряда других преимуществ для здоровья. Однако, с обилием доступной информации, заявляющей о секрете "идеального приседания" — какой способ лучше?
"Приседание — это сложное движение, то есть при его выполнении задействовано несколько суставов", — говорит Петитт-Уорд. "Это, пожалуй, одно из лучших упражнений, дающее максимальную отдачу за ваши деньги".
Если вы хотите проводить меньше времени в спортзале, чтобы наслаждаться своим временем вне его, то вам сюда.
Преимущества не ограничиваются только увеличением мышечной массы.
"Преимущества обширны: приседание не только нагружает мышцы вокруг колена, бедра и туловища, но и улучшает вашу подвижность [например, лодыжки и бедра], общий баланс, устойчивость корпуса и силу, делая вас сильнее", — отметил Петитт-Уорд.
По словам Петитт-Уорд, приседание больше, чем любое другое упражнение, подходит для повседневной жизни. Например, сидя и стоя, поднимая багаж из отпуска и поднимаясь по лестнице. Поэтому, если у вас есть цель двигаться по жизни с большей легкостью, приседание для вас.
Приседание — это сложное движение, то есть оно задействует несколько групп мышц.
Для тех, у кого суставы расположены глубже или у кого проблемы с подвижностью, золотым стандартом для набора веса является опускание до тех пор, пока колени не будут согнуты под углом 90 градусов.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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