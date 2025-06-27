Электровелосипеды не для ленивых: шокирующее открытие о здоровье

Вы тоже считаете, что электровелосипеды предназначены только для пожилых людей или ленивых людей? Немецкое исследование влияния электровелосипедов на здоровье вас удивит.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электровелосипед

Речь идет не об удобстве или предпочтениях определенной группы людей, а о доказуемой пользе для здоровья. И большинство из нас могут ими наслаждаться.

Почти трехлетнее исследование показало, что езда на электровелосипеде очень эффективна для сердечно-сосудистой системы. И если этого недостаточно — регулярная езда на электровелосипеде полезна для здоровья по многим другим причинам, включая значительное снижение риска сердечного приступа и, возможно, исключение развития рака или болезни Альцгеймера.

Эксперты из Клиники реабилитации и спортивной медицины Медицинского университета Ганновера взяли почти 1900 велосипедистов (примерно 2/3 были пользователями электровелосипедов, около 1/3 были обычными велосипедистами) на тестовую поездку.

На практике они проанализировали почти 59 000 поездок за трехлетнее исследование, измеряя частоту сердечных сокращений и скорость.

К какому выводу пришли эксперты? Езда на электровелосипеде почти так же полезна для нашей сердечно-сосудистой системы, как и езда на обычном велосипеде. Частота сердечных сокращений показала лишь небольшие различия между двумя исследуемыми группами.

Уточнения

Электровелосипе́д (e-bike, пауэрба́йк, пе́делек) представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение.

