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Сколько шагов в день нужно делать, чтобы оставаться здоровым в 65+? Ответ вас не удивит, но придерживаться его — это вызов

1:19
Спорт

Чем раньше вы начнете больше уделять времени ходьбе, тем скорее вы станете здоровее и выносливее совершенно бесплатно. Сколько шагов в день является минимумом и сколько шагов в день полезно для здоровья, до сих пор обсуждается даже среди экспертов. 

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Это правда: чем старше мы становимся, тем больше нам нужно двигаться. В конце концов, ученые из Гарвардской медицинской школы также относят ходьбу к топ-5 наиболее полезных для нашего здоровья физических нагрузок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины населения Европы недостаточно активны.

"Физическая активность необходима для стареющего населения. Упражнения дают много преимуществ: от силы мышц, которая позволяет людям быть независимыми и предотвращает падения, до психологических преимуществ. Люди часто чувствуют себя лучше после упражнений", — сказал гериатр Патрик Колл.

Было бы неплохо физически тренировать свое тело хотя бы полчаса в день. Но дело не только в упражнениях, хотя силовые тренировки абсолютно необходимы в пожилом возрасте. Физическая активность также включает в себя простую ходьбу, которая является отличной профилактикой многих заболеваний.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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