Японская ходьба — это хит: вот почему ее стоит попробовать

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Ходьба определенно лучше, чем сидеть и жаловаться на то, что все болит. И пока вы этим занимаетесь, стоит попробовать японскую ходьбу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилая женщина

Говорят, что она даже эффективнее, чем ранее рекомендованные 10 000 шагов в день, и является идеальным выбором даже для людей, которые не в лучшей форме.

Вы ищете ключ к лучшему здоровью и жизненной силе? Попробуйте японскую ходьбу, которая фокусируется не на количестве шагов, а на интенсивности и регулярности ходьбы. Волшебство заключается в том, что даже человек, который не в особенной форме, которому нужно возобновить потерю веса или просто хочет чувствовать себя лучше, может ходить "по-японски".

Так называемая японская ходьба или IWT (интервальная ходьба) была научно описана в 2007 году, но сейчас она переживает огромный бум во всем мире. Это вообще не наука — вы просто чередуете 3 минуты спокойной ходьбы с 3 минутами быстрой ходьбы в течение 30 минут. И все.

Ну, почти все — регулярность также важна, в идеале вы должны ходить так каждый день или по крайней мере 5 дней в неделю. Это очень легко соответствует рекомендации Американской кардиологической ассоциации о выполнении 150 минут аэробной активности средней интенсивности каждую неделю.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

