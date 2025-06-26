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Болгария обыгрывает Японию в Лиге Наций по волейболу

2:25
Спорт

Болгары одержали победу со счетом 3:0 (27:25, 25:23, 25:19) над обладателем серебряной медали 2024 года сборной Японии в своем дебютном матче в приморском городе Бургасе в рамках турнира Лиги Наций.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

Тренер Лоренцо Бленгини начал со стартовым составом: Симеон Николов, Венислав Антов, Александр Николов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илья Петков и либеро Мартин Божилов. Стоил Палев, Мартин Атанасов и либеро Руси Желев присоединились в качестве резерва во время матча. Болгарская команда вела 5:1 в первой игре, но "Самурай" сравнял счет 10:10, а затем вышел вперед 24:21. "Триколор" набрал три очка подряд и сравнял счет, показав более крепкие нервы. Это стало решающим для окончательного успеха Болгарии с драматичным счетом 27:25.

Во втором тайме игра снова была равной, но болгары снова вырвались вперед 22:18, который не смогли наверстать, и счет стал 2:0 после 25:23.

В третьей игре превосходство Болгарии было наиболее явным. Преимущество "Триколора" выросло до 11:5, затем достигло 18:12. Финальные 3:0 наступили в 25:19 после почти полутора часов игры. Команда тренера Бленгини имела преимущество в 37 очков, набранных в атаке против 31 в пользу "самураев".

Самым результативным был Александр Николов, набравший 13 очков за успех Болгарии, а Венислав Антов добавил еще 11. Аспарух Аспарухов закончил с 8 очками. Масато Кай закончил с 11 очками за Японию.

Болгария занимает шестое место в предварительной турнирной таблице с активом в 8 очков после 3 побед и 2 поражений. В пятницу в 19:30 болгарская сборная встретится со Словенией в своем следующем матче турнира.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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