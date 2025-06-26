ПСЖ: Бенфика выяснила, почему Ренату Саншеш постоянно получает травмы

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Бенфика выяснила, почему Ренату Саншеш постоянно получает травмы. Найдена возможная причина хрупкого телосложения 27-летнего игрока.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

В 2016 году Португалия еще не подняла трофей Евро-2016, но это не помешало Баварии Мюнхен выложить €35 млн на стол, плюс €45 млн в качестве бонусов, чтобы приобрести нового таланта Бенфики, Ренату Саншеша. Несколько недель спустя баварцы подумали, что сделали хорошую инвестицию, когда увидели, как 18-летний игрок одержал победу над Францией на Стад де Франс, прежде чем серьезно разочароваться.

В дополнение к трудностям адаптации к новой немецкой среде, Саншеш также получил ряд травм. В свой первый сезон в Баварии португалец выбыл на два месяца из-за травмы подколенного сухожилия. В следующем сезоне Бавария отдала его в аренду в Суонси. Результат: 153 дня (около 5 месяцев), проведенных в лазарете из-за проблем с бедром и подколенным сухожилием. В 2019–2020 годах настала очередь его ахиллесовой пяты сыграть с ним злую шутку в Лилле.

На севере Франции Ренату Саншешу удалось вернуться в строй под руководством Кристофа Гальтье, но в общей сложности он отсутствовал не менее 241 дня с 2019 по 2022 год. Это не помешает Гальтье привести его в "Пари Сен-Жермен" в 2022 году. В столице проблемы с мышцами, подколенным сухожилием и приводящей мышцей привели его в лазарет на 116 дней в период с 2022 по 2023 год. Быстро став обузой для "красно-синих", Саншеш был отправлен в аренду в "Рому", а затем в "Бенфику". К сожалению для игрока, он так и не смог вернуться туда из-за этих непрекращающихся физических проблем.

В Италии он был отстранен на 146 дней. Неудивительно, что "Рома" отказалась воспользоваться опцией выкупа. Медицинский отдел SLB сделал открытие. В Лиссабоне все хуже: 176 дней, проведенных на лечении. Здесь у игрока снова есть большие шансы не остаться в составе "Агиас".

Но пока мы ждем, вернется ли Ренату Санчес в ПСЖ, чтобы выполнить контракт, действующий до 2027 года, Record сообщает, что Benfica совершила большой прорыв в этом вопросе. SLB, как сообщается, выяснила, почему Санчес постоянно травмируется.

Столкнувшись с повторяющимися травмами игрока, несмотря на тщательное лечение и индивидуальный мониторинг, медицинский отдел Aguias решил запустить серию тестов, чтобы выяснить, не хватает ли Ренату Санчесу коллагена, белка, который является самым важным в организме человека и ценным для профилактики травм. И проведенные тесты показывают, что организм Golden Boy 2016 года не вырабатывает достаточного количества этого белка.

Теперь, когда диагноз недугов Ренату Саншеша наконец поставлен, он сможет получить адекватное лечение.

Уточнения

Рена́ту Жу́ниор Луш Са́ншеш (порт. Renato Júnior Luz Sanches, португальское произношение: [ʁɨˈnatu ˈsɐ̃ʃɨʃ]; род. 18 августа 1997, Лиссабон) — португальский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен Жермен» и сборной Португалии.

