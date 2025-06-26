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Клубный чемпионат мира: Килиан Мбаппе не выйдет на поле на матч с Зальцбургом

1:07
Спорт

Килиан Мбаппе, который страдал гастроэнтеритом по прибытии в США, вернулся к полноценным тренировкам "Реал" за два дня до матча с "Зальцбург".

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

Однако французский нападающий не был вызван в состав "Меренге", который играет за квалификацию в 1/8 финала Клубного чемпионата мира против "Зальцбург" в Филадельфии.

Несмотря на то, что француз снова коснулся мяча на полях парка округа Гарденс-Норт в Палм-Бич (Флорида), где базируется "Реал Мадрид", его посчитали слишком физически подготовленным, чтобы выйти в стартовом составе, поскольку руководство, несомненно, не хотело рисковать своим звездным игроком, который им определенно понадобится, начиная с этапа плей-офф.

Очень досадная ситуация для французского нападающего, который стремится реабилитироваться на этом чемпионате мира после сезона без крупных трофеев со своим новым клубом, несмотря на впечатляющую личную статистику (43 гола во всех соревнованиях), награду в виде европейской "Золотой бутсы" и титула "пичичи" (лучшего бомбардира) Ла Лиги.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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