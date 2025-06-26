Кроссфит для роста мышц: 10 лучших тренировок для увеличения массы

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Хотя кроссфит не предназначен для бодибилдеров, он может стать отличным способом наращивания мышечной массы, если вы подходите к тренировкам правильно. Несмотря на то, что в кроссфите не используются изолированные упражнения, как в традиционном бодибилдинге, этот метод помогает эффективно развивать силу и выносливость, что способствует росту мышц. В этом материале мы расскажем о лучших кроссфит-тренировках, которые помогут вам набрать массу.

Фото: flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди занимаются в классе кроссфита

Как кроссфит помогает наращивать мышечную массу

Кроссфит-тренировки строятся вокруг высокоинтенсивных, комплексных упражнений. Хотя в них нет стандартных изолированных упражнений для гипертрофии, как в бодибилдинге, кроссфит предлагает свои "ингредиенты" для роста мышц:

Объем тренировок: многие сессии включают большое количество повторений, что стимулирует мышцы к росту.

многие сессии включают большое количество повторений, что стимулирует мышцы к росту. Интенсивность: тренировки часто проводятся до отказа, что является мощным стимулом для увеличения массы.

тренировки часто проводятся до отказа, что является мощным стимулом для увеличения массы. Разнообразие: разнообразие упражнений и углов воздействия на мышцы помогает избежать привыкания, что также важно для роста мышц.

разнообразие упражнений и углов воздействия на мышцы помогает избежать привыкания, что также важно для роста мышц. Комплексные упражнения: упражнения вроде приседаний, становая тяга и подтягиваний работают с несколькими мышечными группами, что способствует эффективному наращиванию мышечной массы.

Теперь давайте подробнее рассмотрим 10 лучших тренировок кроссфита для наращивания мышечной массы.

Синди

Эта тренировка с собственным весом задействует все основные мышцы тела и может быть выполнена всего за 20 минут.

Как это сделать

Сделайте как можно больше кругов за 20 минут:

5 подтягиваний.

10 отжиманий.

15 приседаний.

Для увеличения нагрузки можно использовать утяжеленные жилеты или гирю, а также модифицировать упражнения, например, заменить отжимания на жим лежа.

Линда

Линда — это комплексное упражнение с штангой, предназначенное для интенсивной тренировки всего тела.

Как это сделать

Выполните серию 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 повторений каждого из следующих упражнений:

Становая тяга (1.5x вес тела).

Жим лежа (с собственным весом).

Подъем на грудь (0.75x вес тела).

Строгая Линн

Эта тренировка направлена на быструю проработку верхней части тела, тренируя грудь, спину, плечи и руки.

Как это сделать

Сделайте 5 подходов с максимальным количеством повторений:

Жим лежа с весом тела.

Подтягивания.

Отдыхайте между подходами 3 минуты и старайтесь побить свой рекорд.

Мясная колода карт

Тренировка с картами задействует весь корпус, используя стандартную колоду для определения упражнений.

Как это сделать

Каждая карта определяет упражнение и количество повторений:

Черви = фронтальные приседания с 60 кг.

Буби = отжимания на кольцах.

Пики = жим стоя с 60 кг.

Крести = тяга Пендлея с 60 кг.

Джокер = 50 приседаний с 12.5 кг.

Фрэн

Эта тренировка включает всего два упражнения, но помогает быстро накачать тело.

Как это сделать

Выполните как можно быстрее:

21 трастер (40-50 кг).

21 подтягивание.

15 трастеров.

15 подтягиваний.

9 трастеров.

9 подтягиваний.

Грейс

Толчок — это олимпийское упражнение, задействующее множество мышц.

Как это сделать

Как можно быстрее выполните 30 толчков с весом 60 кг.

Энджи

Тренировка с собственным весом, идеально подходящая для домашних условий.

Как это сделать

Выполните 100 повторений каждого из следующих упражнений:

Подтягивания.

Отжимания.

Скручивания (пресс).

Приседания.

Табата и кое-что еще

Табата — это метод высокоинтенсивных интервальных тренировок, который отлично работает в бодибилдинге.

Как это сделать

Сделайте 8 подходов по 20 секунд с максимальной интенсивностью, отдыхая 10 секунд между подходами:

Подтягивания.

Отжимания.

Скручивания (пресс).

Воздушные приседания.

Приседания и спринты

Эта тренировка сосредоточена на развитии ног и улучшении кардио.

Как это сделать

Сделайте 5 суперсетов:

5 приседаний с 80% от 1ПМ.

100 м спринт.

Отдыхайте 2 минуты между суперсетами.

Барбара

Интенсивная тренировка с собственным весом для всего тела, идеально подходящая для наращивания мышечной массы.

Как это сделать

Сделайте 5 раундов:

20 повторений подтягиваний.

30 повторений отжиманий.

40 повторений скручиваний (пресс).

50 повторений приседаний.

Отдыхайте между раундами 3 минуты.

Кроссфит — это отличный способ развивать силу, выносливость и, конечно, наращивать мышечную массу. С учетом разнообразия упражнений, интенсивности и комплексных движений, кроссфит помогает тренировать все тело и достигать отличных результатов. Несмотря на свою репутацию как тренировки для общего развития, многие кроссфит-сессии идеально подходят для роста мышц.

Уточнения

Кроссфит - брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом.

