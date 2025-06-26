Кроссфит для роста мышц: 10 лучших тренировок для увеличения массы

Хотя кроссфит не предназначен для бодибилдеров, он может стать отличным способом наращивания мышечной массы, если вы подходите к тренировкам правильно. Несмотря на то, что в кроссфите не используются изолированные упражнения, как в традиционном бодибилдинге, этот метод помогает эффективно развивать силу и выносливость, что способствует росту мышц. В этом материале мы расскажем о лучших кроссфит-тренировках, которые помогут вам набрать массу.
Кроссфит-тренировки строятся вокруг высокоинтенсивных, комплексных упражнений. Хотя в них нет стандартных изолированных упражнений для гипертрофии, как в бодибилдинге, кроссфит предлагает свои "ингредиенты" для роста мышц:
Теперь давайте подробнее рассмотрим 10 лучших тренировок кроссфита для наращивания мышечной массы.
Эта тренировка с собственным весом задействует все основные мышцы тела и может быть выполнена всего за 20 минут.
Сделайте как можно больше кругов за 20 минут:
Для увеличения нагрузки можно использовать утяжеленные жилеты или гирю, а также модифицировать упражнения, например, заменить отжимания на жим лежа.
Линда — это комплексное упражнение с штангой, предназначенное для интенсивной тренировки всего тела.
Выполните серию 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 повторений каждого из следующих упражнений:
Эта тренировка направлена на быструю проработку верхней части тела, тренируя грудь, спину, плечи и руки.
Сделайте 5 подходов с максимальным количеством повторений:
Отдыхайте между подходами 3 минуты и старайтесь побить свой рекорд.
Тренировка с картами задействует весь корпус, используя стандартную колоду для определения упражнений.
Каждая карта определяет упражнение и количество повторений:
Эта тренировка включает всего два упражнения, но помогает быстро накачать тело.
Выполните как можно быстрее:
Толчок — это олимпийское упражнение, задействующее множество мышц.
Тренировка с собственным весом, идеально подходящая для домашних условий.
Выполните 100 повторений каждого из следующих упражнений:
Табата — это метод высокоинтенсивных интервальных тренировок, который отлично работает в бодибилдинге.
Сделайте 8 подходов по 20 секунд с максимальной интенсивностью, отдыхая 10 секунд между подходами:
Эта тренировка сосредоточена на развитии ног и улучшении кардио.
Сделайте 5 суперсетов:
Отдыхайте 2 минуты между суперсетами.
Интенсивная тренировка с собственным весом для всего тела, идеально подходящая для наращивания мышечной массы.
Сделайте 5 раундов:
Отдыхайте между раундами 3 минуты.
Кроссфит — это отличный способ развивать силу, выносливость и, конечно, наращивать мышечную массу. С учетом разнообразия упражнений, интенсивности и комплексных движений, кроссфит помогает тренировать все тело и достигать отличных результатов. Несмотря на свою репутацию как тренировки для общего развития, многие кроссфит-сессии идеально подходят для роста мышц.
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