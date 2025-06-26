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Кроссфит для роста мышц: 10 лучших тренировок для увеличения массы

5:50
Спорт

Хотя кроссфит не предназначен для бодибилдеров, он может стать отличным способом наращивания мышечной массы, если вы подходите к тренировкам правильно. Несмотря на то, что в кроссфите не используются изолированные упражнения, как в традиционном бодибилдинге, этот метод помогает эффективно развивать силу и выносливость, что способствует росту мышц. В этом материале мы расскажем о лучших кроссфит-тренировках, которые помогут вам набрать массу.

Люди занимаются в классе кроссфита
Фото: flickr.com by Rose Physical Therapy Group from United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди занимаются в классе кроссфита

Как кроссфит помогает наращивать мышечную массу

Кроссфит-тренировки строятся вокруг высокоинтенсивных, комплексных упражнений. Хотя в них нет стандартных изолированных упражнений для гипертрофии, как в бодибилдинге, кроссфит предлагает свои "ингредиенты" для роста мышц:

  • Объем тренировок: многие сессии включают большое количество повторений, что стимулирует мышцы к росту.
  • Интенсивность: тренировки часто проводятся до отказа, что является мощным стимулом для увеличения массы.
  • Разнообразие: разнообразие упражнений и углов воздействия на мышцы помогает избежать привыкания, что также важно для роста мышц.
  • Комплексные упражнения: упражнения вроде приседаний, становая тяга и подтягиваний работают с несколькими мышечными группами, что способствует эффективному наращиванию мышечной массы.

Теперь давайте подробнее рассмотрим 10 лучших тренировок кроссфита для наращивания мышечной массы.

Синди

Эта тренировка с собственным весом задействует все основные мышцы тела и может быть выполнена всего за 20 минут.

Как это сделать

Сделайте как можно больше кругов за 20 минут:

  • 5 подтягиваний.
  • 10 отжиманий.
  • 15 приседаний.

Для увеличения нагрузки можно использовать утяжеленные жилеты или гирю, а также модифицировать упражнения, например, заменить отжимания на жим лежа.

Линда

Линда — это комплексное упражнение с штангой, предназначенное для интенсивной тренировки всего тела.

Как это сделать

Выполните серию 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 повторений каждого из следующих упражнений:

  • Становая тяга (1.5x вес тела).
  • Жим лежа (с собственным весом).
  • Подъем на грудь (0.75x вес тела).

Строгая Линн

Эта тренировка направлена на быструю проработку верхней части тела, тренируя грудь, спину, плечи и руки.

Как это сделать

Сделайте 5 подходов с максимальным количеством повторений:

  • Жим лежа с весом тела.
  • Подтягивания.

Отдыхайте между подходами 3 минуты и старайтесь побить свой рекорд.

Мясная колода карт

Тренировка с картами задействует весь корпус, используя стандартную колоду для определения упражнений.

Как это сделать

Каждая карта определяет упражнение и количество повторений:

  • Черви = фронтальные приседания с 60 кг.
  • Буби = отжимания на кольцах.
  • Пики = жим стоя с 60 кг.
  • Крести = тяга Пендлея с 60 кг.
  • Джокер = 50 приседаний с 12.5 кг.

Фрэн

Эта тренировка включает всего два упражнения, но помогает быстро накачать тело.

Как это сделать

Выполните как можно быстрее:

  • 21 трастер (40-50 кг).
  • 21 подтягивание.
  • 15 трастеров.
  • 15 подтягиваний.
  • 9 трастеров.
  • 9 подтягиваний.

Грейс

Толчок — это олимпийское упражнение, задействующее множество мышц.

Как это сделать

  • Как можно быстрее выполните 30 толчков с весом 60 кг.

Энджи

Тренировка с собственным весом, идеально подходящая для домашних условий.

Как это сделать

Выполните 100 повторений каждого из следующих упражнений:

  • Подтягивания.
  • Отжимания.
  • Скручивания (пресс).
  • Приседания.

Табата и кое-что еще

Табата — это метод высокоинтенсивных интервальных тренировок, который отлично работает в бодибилдинге.

Как это сделать

Сделайте 8 подходов по 20 секунд с максимальной интенсивностью, отдыхая 10 секунд между подходами:

  • Подтягивания.
  • Отжимания.
  • Скручивания (пресс).
  • Воздушные приседания.

Приседания и спринты

Эта тренировка сосредоточена на развитии ног и улучшении кардио.

Как это сделать

Сделайте 5 суперсетов:

  • 5 приседаний с 80% от 1ПМ.
  • 100 м спринт.

Отдыхайте 2 минуты между суперсетами.

Барбара

Интенсивная тренировка с собственным весом для всего тела, идеально подходящая для наращивания мышечной массы.

Как это сделать

Сделайте 5 раундов:

  • 20 повторений подтягиваний.
  • 30 повторений отжиманий.
  • 40 повторений скручиваний (пресс).
  • 50 повторений приседаний.

Отдыхайте между раундами 3 минуты.

Кроссфит — это отличный способ развивать силу, выносливость и, конечно, наращивать мышечную массу. С учетом разнообразия упражнений, интенсивности и комплексных движений, кроссфит помогает тренировать все тело и достигать отличных результатов. Несмотря на свою репутацию как тренировки для общего развития, многие кроссфит-сессии идеально подходят для роста мышц.

Уточнения

Кроссфит - брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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