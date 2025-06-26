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Будущее киберспорта в России: как видеоигры могут стать официальным видом спорта

2:34
Спорт

Все больше людей в России вовлечены в мир видеоигр, а киберспорт — хотя и не признан официальным видом спорта — становится все более популярным. Согласно последним исследованиям, почти 80% пользователей Рунета имеют опыт игры в видеоигры, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности. Это может стать первым шагом к тому, чтобы киберспорт стал полноценной частью спортивной культуры в России.

Молодой человек играет в видеоигру
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодой человек играет в видеоигру

Тенденции в мире видеоигр

Молодёжь, как правило, отдает предпочтение динамичным и сюжетным играм. В этом сегменте популярностью пользуются RPG, шутеры и различные симуляторы. Тем не менее, старшее поколение тоже не отстает — они часто выбирают логические игры и стратегии, что отражает различные интересы поколений.

Особенность киберспорта заключается в его широкой аудитории и жанровом разнообразии. В топ-10 популярных жанров видеоигр также входят квесты, гонки, аркады, приключенческие игры и выживание. Таким образом, каждый игрок может найти что-то по своему вкусу.

Гендерный аспект в играх

Не обошли стороной и гендерные предпочтения в игровом сообществе. Мужчины чаще выбирают такие жанры, как экшен, шутеры и стратегии. В то время как женщины склонны выбирать логические игры, квесты и аркады. Это разделение на жанры не только показывает разнообразие интересов, но и подчеркивает, как игры могут соответствовать различным темпераментам и типам мышления.

Популярность киберспортивных турниров

Среди киберспортивных турниров лидируют такие игры, как Counter-Strike и Dota 2. Эти игры особенно популярны среди молодых геймеров, однако у более старшей аудитории популярностью пользуются такие тайтлы, как Call of Duty. Учитывая интерес к PUBG: Battlegrounds и Fortnite среди молодежи, можно утверждать, что киберспорт все больше завоевывает внимание всех возрастных групп.

Почему киберспорт — это будущее

Киберспорт постепенно становится неотъемлемой частью цифровой культуры, а вовлеченность в видеоигры продолжает расти. В России, как и в других странах, он все более рассматривается как полноценная отрасль. И несмотря на отсутствие официального признания, будущее киберспорта выглядит многообещающе, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ки́берспо́рт (также известен как "компью́терный спорт" или "электро́нный спорт", англ. esports) — командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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