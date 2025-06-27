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OLIMPBET: россияне рассказали, какая команда обычно выигрывает в финале

1:55
Спорт

72% россиян уверены, что далеко не всегда в финале крупных спортивных событий выигрывают сильные команды.

Матч Евро-2016 Германия-Польша на стадионе "Стад де Франс" в 2016 году
Фото: flickr.com by Джордж М. Грутас, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Матч Евро-2016 Германия-Польша на стадионе "Стад де Франс" в 2016 году

Чаще всего это происходит, потому что сильные клубы/спортсмены дают слабину перед соперником (34%), аутсайдерам часто везет (33%) и финал всегда непредсказуем (18%), об этом свидетельствуют данные исследования* компании OLIMPBET, приуроченного к матчу OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

Меньше половины опрошенных не могут вспомнить случай, когда в финале выиграла слабая команда. Однако, 31% могут назвать 1-2 случая, когда побеждал аутсайдер, 14% — 3-4 случая, а 7% — более 5 случаев. Видами спорта с самыми зрелищными финалами опрошенные считают хоккей (43%), футбол (42%) и баскетбол (25%).

42% россиян интересуются финальными матчами, даже если в них не играет их любимая команда. При этом почти каждый четвертый (24%) будет болеть за самую сильную команду, а 15%, напротив, — за слабую. Каждый третий будет искать команду, с которой у него есть хоть что-то общее, а 25% будут болеть за ту, которую поддерживает большинство.

Каждый второй опрошенный (46%) не готов активно поддерживать финалиста кубка, если в нем не играет любимая команда. Тем не менее, 39% уверяют, что будут как минимум кричать и подбадривать игроков. А 15% стараются не пропускать ни один финал.

Методология

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в июне 2025 года среди 1221 россиян — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн чел.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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