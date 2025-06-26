Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умный заправочный пистолет: простая механика для точной подачи топлива
Исторический прорыв в Москве: печать Ивана III раскрывает секреты царской власти
Один неверный термин — и весь отпуск в Шотландии пойдёт прахом
Вы делаете это утром неправильно — именно поэтому усталость не уходит
Садовый сезон начался — и тут же привёл к воспалению
Удар по банкам: криптомонеты могут заменить классическую финансовую систему
Обычные яблоки, а вкус — как в детстве: по этому рецепту пирог всегда удаётся с первого раза
Адренохром снова на слуху: что за вещество прячут под грифом "секретно"
Досадное недоразумение: как фотография женской груди чуть не разрушила брак Ковальчук и Чумакова

Эти парные упражнения поднимут мотивацию и проработают мышцы по-новому

3:16
Спорт

Задумывались, почему иногда тренировки не приносят желаемого результата? Возможно, дело не в упражнениях, а в одиночестве. Попробуйте тренироваться в паре — и вы удивитесь, как меняется мотивация и отдача.

Парные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Парные тренировки

Почему парные тренировки — это не просто модно

Тренироваться с другом, подругой или второй половинкой — это не только весело. Это реально эффективно. Даже при разнице в росте, весе и уровне подготовки можно подобрать упражнения под каждого.

Плюсы парного фитнеса:

  • Работают мышцы, которые трудно задействовать в одиночку.
  • Развиваются ловкость, координация, выносливость.
  • Партнёр страхует при силовых упражнениях.
  • Есть кому поправить технику и дать обратную связь.
  • Тренировку можно адаптировать под себя: использовать скамью, варьировать вес, сложность.
  • Не нужны тренажёры и специальное оборудование.
  • Больше мотивации: когда лень, партнёр подбодрит.

С парным фитнесом тренировки становятся интереснее. Пропадает рутина, появляется азарт.

Где заниматься

На улице, дома или в спортзале — выбор за вами. Важно только одно: немного свободного места и желание начать.

Упражнения для улицы и дома

  • Вращения ногой: держитесь за плечо партнёра, поднимите ногу под 90°, вращайте стопой, голенью, бедром. Меняйтесь.
  • Махи ногой: стоя рядом, делайте боковые махи прямой ногой.
  • Растяжка голеностопа: стоя, подтяните ногу к ягодицам, зафиксируйте 20 секунд.
  • Бег на месте: упритесь ладонями друг в друга, бегите, наклонившись вперёд.
  • Приседания: держась за руки, выполняйте синхронные приседания.
  • Присед с партнёром на плечах: один на плечах, другой приседает. Подходит для парня и лёгкой девушки.
  • Пресс на весу: один держит другого, второй делает скручивания.
  • Стульчик: спина к спине, руки сцеплены, приседайте вниз.
  • Растяжка спины: сцепитесь локтями, один наклоняется, второй поднимается.
  • Растяжка ног: сядьте, сомкните стопы, партнёр аккуратно надавливает на колени.

Упражнения для зала или площадки

  • Планка с хлопками: стоя в планке друг напротив друга, касайтесь ладоней. Можно усложнить: боковая планка, отжимания.
  • Отжимания + пресс: один делает скручивания, другой — отжимания, упираясь в его колени.
  • Приседания и отжимания: один отжимается, другой держит его ноги и приседает.
  • Велосипед: лежа, сцепите ступни, делайте вращения.
  • Жим ногами: один лежит, второй упирается грудью в его стопы, выполняются жимы.
  • Двойное скручивание: лежа валетом, держитесь за палку, поднимайте туловище вместе.

Главное — не упражнения, а вы

Даже простые тренировки в паре помогут втянуться в спорт, сохранить интерес и получать удовольствие от процесса. Важно лишь начать — и не забывать подбадривать друг друга.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — "природа" и лат. cultura — "возделываю, обрабатываю землю", сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Домашние животные
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса Аудио 
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Авто
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок Аудио 
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Флот F-35А: тайный ответ Лондона на новую гонку вооружений
Зрелый фитнес: как не убить суставы и реально подтянуть тело после 40
Путешествие между Мурой и Дравой: Хорватский регион, где пейзажи как в сказке, а вино — как песня
Центральные банки теряют интерес к доллару: золото, евро и юань выходят на первый план
Джинсовая мини-юбка снова в моде: как перенести тренд 00-х в стиль 2025
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Эта хитрость продлевает жизнь клубнике в 3 раза — плесень просто не успевает появиться
Живой символ надежды: птица, которую считали исчезнувшей, вновь покоряет горы Испании
Хищник-убийца вышел на охоту в Хорватии: Адриатика находится под смертельной угрозой
Цифровая стройка в действии: что теперь обязаны делать застройщики с 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.