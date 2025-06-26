Казахи не говорят на родном языке: футболист национальной сборной пожаловался на казахских игроков

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник Георгий Жуков, вызванный в сборную Казахстана после длительного перерыва, заявил, что выучил казахский язык у уйгуров.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Футболист рассказал, что свободно владеет пятью языками, но немного понимает казахский.

"Я говорю на фламандском, английском, французском, русском и польском языках. Немного понимаю испанский. А китайский знаю только на базовом уровне, могу попросить то, что мне нужно. Я выучил казахский язык у уйгуров в Китае. Там играет много уйгуров, и казахский язык похож на этот язык. Я начал немного понимать его, постоянно слушая. Если бы в Астане и Кайрате все говорили по-казахски, я бы давно выучил казахский", — сказал Жуков.

Стоит отметить, что Георгий Жуков только на прошлой неделе стал игроком "Актобе".

За свою карьеру Жуков выступал за "Кайрат", "Вислу Краков", "Цанчжоу Майти Лайонс" и польский "Пущ".

Он также сыграл более 20 матчей за сборную Казахстана.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

