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Молодая звезда гимнастики покорила мир: секреты успеха Акмарал Ерекешевой

1:49
Спорт

В Астане состоялась торжественная церемония приветствия художественных гимнасток, защищавших честь страны на мировом первенстве в Болгарии.

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

На третьем чемпионате мира среди юниоров в столице Болгарии Софии Акмарал Ерекешева представляла Казахстан в 3 упражнениях, Айганым Рысбек — в 1 упражнении и в групповом упражнении.

В итоге 14-летняя Акмарал Ерекешева завоевала 2 золотые медали (в упражнениях с мячом и лентой) и 1 серебряную медаль (в упражнениях с лентой).

"После чемпионата Азии в Сингапуре всего месяц назад я работала над ошибками и готовилась каждый день. Да, это очень сложно. Но я должна выступить на высоком уровне на мировом первенстве, которое пройдет через 2 года. В первую очередь, я хотела бы поблагодарить своих родителей и тренера. Я не хочу обделять вниманием своих соперников. Ведь у спортсменов из 60 других стран тоже были свои мечты и цели", — сказала Акмарал Ерекешева.

Ранее наивысший результат на чемпионатах мира среди юниоров, которые проходили в 2019 и 2023 годах, принадлежал Елжан Таниевой (4 место).

"Когда впервые на чемпионате мира был поднят казахстанский голубой флаг, мы вздохнули с облегчением. Акмарал пришел в этот вид спорта в 4 года. Он добился таких высоких результатов только благодаря 10 годам непрерывных тренировок", — поделилась тренер Меруерт Балгимбаева.

Теперь следующий чемпионат мира среди юниоров планируется провести в Румынии в 2027 году.

Уточнения

Худо́жественная гимна́стика — вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений и элементов, часто с предметом (булавы, мяч, скакалка, обруч, лента).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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