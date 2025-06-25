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Сборная Узбекистана по боксу снялась с чемпионата мира в Астане

0:59
Спорт

Мужская сборная Узбекистана по боксу снялась с чемпионата мира, который пройдёт в Казахстане. На соревнованиях от Узбекистана будут выступать только женщины.

Бокс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бокс

Ранее главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов сообщил, что узбекская команда отказалась от участия в соревнованиях.

"Изначально они заявили, что будут участвовать в турнире, но через пару недель изменили свои планы. Это решение может быть обусловлено тактическими соображениями", — сказал Сатжанов.

Узбекские СМИ сообщили, что мужская сборная страны по боксу не будет участвовать в соревнованиях в Астане. Сборная соседней страны привезет только спортсменов из женской команды. Пока федерация сборной Узбекистана не объявляла официального решения.

Напомним, что чемпионат мира по боксу пройдет в столице Казахстана с 30 июня по 7 июля.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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