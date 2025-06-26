Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чехи обожают свинину и курицу, а этот вид мяса в разы полезнее — почему его игнорируют
Сделайте это, и ваш вентилятор превратится в кондиционер: хитрость, которая спасёт от летней жары
Социальные вклады: как 50 000 рублей могут изменить жизнь россиян
Казахи не говорят на родном языке: футболист национальной сборной пожаловался на казахских игроков
Секретный метод, с которым огурцы начнут плодоносить даже при плохой погоде
Неизвестная Сицилия: как Кальтаниссетта открывает новые стороны региона
Город в огне: как климатические изменения превратили Кувейт-Сити в непригодный для жизни
Нужен ли автомат? Семь аргументов, почему механика остаётся выгодным выбором
Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции

Расходники, непродаваемые игроки и рынок: какой будет новая полузащита Ювентуса

2:12
Спорт

Ювентус начал максимально усиливать свой состав. Комолли сказал это, Тудор повторил это: "Ювентус не должен продавать лучших". Именно по этой причине ведутся размышления о том, кто непродаваемый, а кто, вместо этого, может попрощаться.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

В последние несколько часов трасса с Ноттингем Форест накалилась для Веа и Мбангулы, которые могут покинуть клуб "Бьянконери".

Фактически, Ювентус ведет открытые переговоры с английской командой и уполномочил окружение двух игроков поговорить с командой, которую тренирует Эшпириту Санту. Операция стоит около 23 миллионов евро для обоих, цифра, которая вызвала немало сомнений.

Но с уходом Веа и Мбангулы, которые, даже если бы они не были двумя игроками стартового состава Тудора, облегчили бы команду, спонтанно возникает вопрос: какой будет полузащита следующего "Ювентуса"? От рынка до непродаваемых, первые кирпичи уже есть.

Полузащита "Юве" уже определила несколько непродаваемых игроков. И на вершине этого списка может быть только Хефрен Тюрам, который в качестве замены Мотте не раз брал на себя защиту команды, оказывая решающее влияние даже в самые сложные моменты "бьянконери". В последних нескольких играх он также продемонстрировал улучшение в завершении, с передачей Йылдызу как символом все более прогрессивного роста.

Рядом с ним капитан Мануэль Локателли, который после травмы снова получает минуты в ногах и в прошлом сезоне был одним из самых активных, в дополнение к тому, что не терпел никаких вынужденных остановок. Есть Уэстон Маккенни, который работал над обновлением в течение нескольких недель, но воля клуба "бьянконери" заключается в том, чтобы продолжать вместе, особенно после прошлого года.

А еще есть Теун Коопмейнерс, который сейчас не включен в возможные трансферы, но для него послание иное: необходима четкая смена направления, в противном случае его опыт в "Ювентусе" рискует оказаться короче, чем он надеялся.

Уточнения

«Юве́нтус» (итал. Juventus Football Club, итальянское произношение: [juˈvɛntus]; от лат. iuventus — юность) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов в мире.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Домашние животные
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Чехи обожают свинину и курицу, а этот вид мяса в разы полезнее — почему его игнорируют
Сделайте это, и ваш вентилятор превратится в кондиционер: хитрость, которая спасёт от летней жары
Социальные вклады: как 50 000 рублей могут изменить жизнь россиян
Казахи не говорят на родном языке: футболист национальной сборной пожаловался на казахских игроков
Секретный метод, с которым огурцы начнут плодоносить даже при плохой погоде
Расходники, непродаваемые игроки и рынок: какой будет новая полузащита Ювентуса
Неизвестная Сицилия: как Кальтаниссетта открывает новые стороны региона
Город в огне: как климатические изменения превратили Кувейт-Сити в непригодный для жизни
Нужен ли автомат? Семь аргументов, почему механика остаётся выгодным выбором
Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.