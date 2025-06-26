Расходники, непродаваемые игроки и рынок: какой будет новая полузащита Ювентуса

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Ювентус начал максимально усиливать свой состав. Комолли сказал это, Тудор повторил это: "Ювентус не должен продавать лучших". Именно по этой причине ведутся размышления о том, кто непродаваемый, а кто, вместо этого, может попрощаться.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

В последние несколько часов трасса с Ноттингем Форест накалилась для Веа и Мбангулы, которые могут покинуть клуб "Бьянконери".

Фактически, Ювентус ведет открытые переговоры с английской командой и уполномочил окружение двух игроков поговорить с командой, которую тренирует Эшпириту Санту. Операция стоит около 23 миллионов евро для обоих, цифра, которая вызвала немало сомнений.

Но с уходом Веа и Мбангулы, которые, даже если бы они не были двумя игроками стартового состава Тудора, облегчили бы команду, спонтанно возникает вопрос: какой будет полузащита следующего "Ювентуса"? От рынка до непродаваемых, первые кирпичи уже есть.

Полузащита "Юве" уже определила несколько непродаваемых игроков. И на вершине этого списка может быть только Хефрен Тюрам, который в качестве замены Мотте не раз брал на себя защиту команды, оказывая решающее влияние даже в самые сложные моменты "бьянконери". В последних нескольких играх он также продемонстрировал улучшение в завершении, с передачей Йылдызу как символом все более прогрессивного роста.

Рядом с ним капитан Мануэль Локателли, который после травмы снова получает минуты в ногах и в прошлом сезоне был одним из самых активных, в дополнение к тому, что не терпел никаких вынужденных остановок. Есть Уэстон Маккенни, который работал над обновлением в течение нескольких недель, но воля клуба "бьянконери" заключается в том, чтобы продолжать вместе, особенно после прошлого года.

А еще есть Теун Коопмейнерс, который сейчас не включен в возможные трансферы, но для него послание иное: необходима четкая смена направления, в противном случае его опыт в "Ювентусе" рискует оказаться короче, чем он надеялся.

Уточнения

«Юве́нтус» (итал. Juventus Football Club, итальянское произношение: [juˈvɛntus]; от лат. iuventus — юность) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов в мире.

