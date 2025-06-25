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Уимблдон под угрозой: острая травма лишает Кирьоса шанса на победу

1:57
Спорт

Все внимание теннисного мира приковано к скорому началу турнира Уимблдон. Одно из самых ожидаемых и захватывающих событий на международном уровне, историческое событие, которое до сих пор сохраняет свои древние традиции, такие как "полностью белая" одежда, обязательная для всех участвующих теннисистов.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Соревнование официально стартует 30 июня, с матча открытия, в котором действующий чемпион мужского турнира Карлос Алькарас откроет танец. Все самые популярные теннисисты современности присутствуют в основной сетке, от Янника Синнера до Новака Джоковича, который уже 7 раз за свою карьеру забирал домой трофей Уимблдона.

Вместо этого парный отказ от участия другого теннисиста, который в прошлом отлично выступал на траве Уимблдона, даже был близок к сенсационной победе в финале. Нет, это не Маттео Берреттини, который, если только не произойдет никаких сюрпризов в последнюю минуту, выйдет на стартовую линию.

А скорее спортсмен, который часто вызывал обсуждения о себе и которому придется отказаться от участия в All England Club.

Речь идет о Нике Кирьосе, 30-летнем австралийском теннисисте, который был близок к триумфу на Уимблдоне в 2022 году. Однако абсолютный талант, развитие которого сдерживают травмы и, прежде всего, характер, который нельзя назвать прямолинейным, он всегда чрезмерен.

Кирьос не будет соревноваться, как было объявлено некоторое время назад, даже не воспользовавшись wild card, доступным для финалистов последних выпусков турнира. Но он был даже исключен вещателем BBC в качестве технического комментатора матчей. Вместо него британский канал решил сосредоточиться на Кристофере Юбэнксе, другом превосходном теннисисте международного уровня.

Уточнения

Ник Кирьос (англ. Nick Kyrgios, греч. Νίκος Κύργιος), полное имя Николас Хилми Кирьос (англ. Nicholas Hilmy Kyrgios; род. 27 апреля 1995 года в Канберре, Австралия) — австралийский теннисист, победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), финалист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), победитель 11 турниров ATP (из них семь в одиночном разряде).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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