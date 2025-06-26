Кто станет новым другом Собослая в Ливерпуле? Узнайте, кого ждут фанаты

1:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Доминик Собослай уже провел два сезона в "Ливерпуле" и с самого начала был постоянным игроком. Немецкий тренер ожидал, что он будет немного дальше в полузащите, чем "Лейпциг", с гораздо большим количеством оборонительных обязанностей, чем венгр.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Однако в голландской команде его переместили дальше вперед, и по сути ему пришлось выступать в качестве проводника капитана национальной сборной. Однако это привело к большой критике в адрес игрока номер восемь "пула", критики говорили, что у него было мало голов и голевых передач в качестве атакующего полузащитника.

24-летний дирижер стал первым венгерским чемпионом Премьер-лиги, и, согласно новостям, он недолго будет единственным представителем нашей страны в Ливерпуле. Пока Армин Печи может быть только будущим игроком на "Энфилд Роуд", но в ближайшие дни будет объявлено о подписании Милоша Керкеза.

Защитник сборной Венгрии считает Собослаи своим лучшим другом, с которым они хранят души друг в друге с тех пор, как вместе летом 2023 года прибыли в английскую лигу.

А вот Мохамед Салах на днях немного намекнул о своем разыгранном приятеле.

Как известно, египетский ветеран — безусловно, лучший и самый плодовитый футболист "Ливерпуля", но у него непростой характер. Африканский нападающий — один из величайших профессионалов в мире, но он большой клоун в раздевалке и на тренировочном поле, и он часто оказывается в центре шуток. Он и Собослаи быстро нашли друг друга, хотя некоторые венгерские журналисты определенно хотели посмеяться над ними в прошлом.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

