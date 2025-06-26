Это безумие: Барса может подписать контракт на замену Левандовски с этим футболистом

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В то время как ближайшие несколько дней в "Барселоне" будут посвящены подписанию Нико Уильямса, через год их самой важной задачей на "Камп Ноу" станет поиск преемника Роберта Левандовски.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барселона

Спортивный директор Деку мечтает о большем, представляя одного из лучших нападающих мира на позиции "девятки".

Цель — победитель чемпионата мира по футболу в Аргентине Хулиан Альварес из "Атлетико Мадрид". 25-летний нападающий провел сенсационный сезон, сыграв в 57 матчах, забив 29 голов и отдав восемь результативных передач.

Его игра привлекла внимание нескольких ведущих европейских команд, поэтому "Барселона" должна выдвинуть профессиональную концепцию, которая убедит футболиста и его окружение. Не говоря уже о необходимости найти сто двадцать миллионов евро, которые "Атлетико Мадрид" просит за нападающего.

Уточнения

Ро́берт Левандо́вский (пол. Robert Lewandowski, польское произношение: [ˈrɔbɛrt lɛvanˈdɔfskʲi] ; род. 21 августа 1988, Варшава) — польский футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Польши.

