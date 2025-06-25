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Джордж Рассел вынес новый вердикт после того, как FIA решила лишить его победы

1:46
Спорт

Ральф Шумахер заявил, что Джордж Рассел послал Максу Ферстаппену твердое сообщение своим смелым вождением на Гран-при Канады.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Пилот Mercedes успешно превратил поул-позицию в победу в Монреале, а Ферстаппен финишировал вторым. Гонка закончилась за машиной безопасности из-за того, что Ландо Норрис вылетел из гонки, пытаясь обогнать своего напарника по команде McLaren Оскара Пиастри.

После гонки выяснилось, что Red Bull обжаловал результат, подав два протеста против Рассела. Они утверждали, что он ехал хаотично перед Ферстаппеном во время периода машины безопасности, пытаясь добиться наказания голландца. Red Bull также утверждал, что Рассел совершил "неспортивное поведение" из-за своей роли в инциденте.

Оба протеста были отклонены стюардами, которые позволили британцу сохранить свою победу после изучения данных и видеодоказательств. Шумахер, тем временем, считал, что действия Рассела граничат с нечестной игрой.

Он также сказал, что инцидент показал, что Расселл, как и Ферстаппен, готов окунуться в темные искусства и гоняться за победой любой ценой.

"Джордж ясно дал понять Максу своим торможением за машиной безопасности: "Эй, я тоже знаю правила и тоже могу это сделать", но он был близок к фолу", — сказал Шумахер в интервью Sky Germany.

Расселла ждет неопределенное будущее в Mercedes, 27-летний игрок связан контрактом только до конца сезона. Он еще не подписал новые условия, несмотря на то, что Тото Вольфф настаивает, что сделка будет согласована.

Уточнения

Джордж Ра́сселл — британский автогонщик, пилот Формулы-1.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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