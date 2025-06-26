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Англия побила всемирный рекорд в тестовых матчах по крикету, одержав победу над Индией в последний день

1:04
Спорт

Победа Англии над Индией в последний день матча в Хедингли стала для них новым достижением.

Крикет
Фото: flickr.com by Gareth Williams from Redhill, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крикет

После того, как хозяева поля набрали 371 очко в четвертом иннинге, они стали первой командой в истории тестовых игр, которая выиграла, когда другая команда набрала пять индивидуальных сотен.

Ни одна команда никогда не делала этого, но, несмотря на то, что им удалось набрать всего два сотни, Англия добилась выдающегося достижения.

В Индии Яшаши Джайсвал, Шубман Гилл, КЛ Рахул и Ришабх Пант (x2) набрали сотни в Лидсе.

Гости сумели набрать более 800 очков за два иннинга, но этого оказалось недостаточно, так как Англия блестяще догнала их.

Получив счет 371, чтобы догнать, после того как Индия выбыла с 364 очками, Англия Зак Кроули и Бен Дакетт сумели довести счет хозяев до 21-0 к концу игры на четвертый день.

Уточнения

Кри́кет (англ. cricket) — командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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