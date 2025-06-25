Бекхэм предупреждает ПСЖ о Месси: почему игрок Интер-Майами так опасен для парижан?

Лионель Месси отпраздновал свой 38-й день рождения в эти выходные, имея в виду одну цель: попасть на Клубный чемпионат мира с "Интер-Майами". И поскольку его клуб только что обеспечил себе место в 1/8 финала, его президент Дэвид Бекхэм опубликовал трогательное послание в честь дня рождения своего капитана.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

"Величайший, самый настоящий профессионал, игрок и человек", — написал он.

Но в контексте предстоящего столкновения с PSG этот кивок также звучит как предупреждение. Бекхэм хорошо знает Париж и знает, что Месси может оставить плохую память для своего бывшего клуба.

Даже в свои 38 лет аргентинец не утратил ни капли своей магии. Обеспечив своей команде выход в финал блестящим штрафным ударом против "Порту", Месси напомнил всем, что он остается игроком, способным в одиночку изменить ход матча.

Бывший парижанин, покинувший столицу в 2023 году, так и не написав полностью свою историю на "Парке", несомненно, будет стремиться произвести сильное впечатление на своих бывших товарищей по команде. Бекхэм знает это лучше, чем кто-либо другой: мотивированный Месси может перевернуть любой матч.

Уточнения

Сэр Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

