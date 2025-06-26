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Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции

2:11
Спорт

Лионель Месси, который сейчас играет за "Интер Майами", будет под пристальным вниманием парижских болельщиков. После отъезда из столицы восьмикратный обладатель "Золотого мяча" неоднократно критиковал свой бывший клуб и свою парижскую жизнь.

Лионель Месси
Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лионель Месси

Это воссоединение, на которое многие надеялись на этом Клубном чемпионате мира. И оно действительно произойдет между ПСЖ и Лионелем Месси. Чемпионы Европы и восьмикратный обладатель "Золотого мяча", выступавший за Париж (с 2021 по 2023 год), а теперь являющийся капитаном "Интер Майами", встретятся в 1/8 финала соревнований в это воскресенье в 18:00 в Атланте. Матч, который обещает быть таким же захватывающим на поле и за его пределами.

С тех пор как аргентинец покинул столицу два года назад, было бы преуменьшением сказать, что 38-летний игрок сделал множество заявлений, описывающих его несчастье в Париже. Эти заявления, вероятно, не забудутся болельщиками ПСЖ, когда они снова встретятся с "Ла Пульгой". RMC Sport прослеживает эти заявления.

Всего через несколько дней после своего последнего матча за ПСЖ против Клермона (поражение со счетом 2:3) 3 июня 2023 года Лионель Месси объяснил в интервью Sport и Mundo Deportivo, что он "не был счастлив" во Франции. "Это были два года, в которые я не был счастлив, я не веселился, и это повлияло на мою семейную жизнь, я пропустил много вещей из жизни моих детей в школе".

В интервью, транслировавшемся на YouTube-канале OLGA, аргентинский нападающий сетует на отсутствие признания ПСЖ после победы на чемпионате мира в декабре 2022 года. "Я был единственным игроком (среди чемпионов мира, прим. ред.), который не получил никакого признания". Однако он считает разочарование французской публики "понятным": "Я был в стране, у которой мы выиграли в финале".

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Почему Месси был несчастен в Париже? Вот чем вызвано пренебрежение футболиста к ПСЖ и Франции
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