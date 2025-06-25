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Пилот Лиам Бирн трагически погиб в Альпах

Спорт

Шотландский вингсьютер Лиам Бирн погиб после несчастного случая во время прыжка в швейцарских Альпах. Он получил серьезные травмы после прыжка с высоты 2400 метров с горы Гитшен высотой 2500 метров.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Он был известен в социальных сетях тем, что делился многочисленными видео своих полетов, будь то на парашюте или в вингсьюте. Он также был большим поклонником бейсджампинга, практики, которая заключается в прыжках с парашютом с высокой платформы (здания, горы, скалы и т. д.).

Лиам Бирн, опытный пилот, появился в документальном фильме BBC под названием "Мальчик, который умеет летать", который вышел в эфир в ноябре. По данным швейцарского новостного сайта Watson, "британец отклонился от запланированной траектории вскоре после взлета по причинам, которые до сих пор неизвестны". Швейцарские федеральные и кантональные власти начали расследование.

Уточнения

А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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