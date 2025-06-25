Как спортивные шорты Криста Робинсона стали предметом обсуждения всего мира?

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Прыгун с шестом Арман Дюплантис, возможно, и не смог побить мировой рекорд, но весь мир продолжает говорить об Остравском золотом шипе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Помимо выдающихся спортивных результатов, виной тому также момент из бега на 400 метров с барьерами, когда американец Крис Робинсон попал в курьезную аварию. И благодаря телекамерам это особенно понравилось женской части аудитории.

Робинсон испытал то, чему не позавидует ни один мужчина. Во время бега с барьерами на 400 метров его выдал низ его спортивной формы, и хотя он изо всех сил старался все исправить и поправить шорты, ему это не удалось. Его мужское достоинство увидели не только болельщики в Остраве, но и, прежде всего, телезрители по всему миру, где показывали трансляцию со знаменитой встречи.

Когда Робинсону стало ясно, что его усилия не пойдут на благодатную почву и что он не сможет исправить последствия аварии, он смирился с корректировками и сосредоточился на конце забега. И это окупилось для него.

В конце концов он выиграл гонку со временем 48,05 секунды, что является его лучшим результатом в сезоне, несмотря на неприятное столкновение на последнем барьере.

Уточнения

Арман (Мондо) Дюплантис (швед. Armand "Mondo" Duplantis; род. 10 ноября 1999[…], Лафейетт, Луизиана) — шведский прыгун с шестом.

