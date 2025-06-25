Фламенго — Бавария Мюнхен: вот как пройдёт финал Клубного чемпионата мира

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Немецкая команда "Бавария" заняла второе место в группе C и теперь встретится с "Фламенго" в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Цвета формы уже определены: поскольку Flamengo заняли лидирующие позиции в группе D, то домашняя команда будет выступать в красно-черных футболках и носках и черных шортах.

Немцы будут в белых футболках, шортах и носках. Матч между "Фламенго" и "Бавария" запланирован на 29 июня, начало в 17:00 (по времени Бразилии) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, США.

Сборные встретятся друг с другом в плей-офф чемпионата мира в одной игре и без преимущества ни одной из команд в виде ничьи.

Перед встречей с "Баварией" "Фламенго" сыграет во вторник (24) против "Лос-Анджелес" (США) в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира в 22:00 (по времени Бразилии). Rubro-Negro уже классифицированы на первом месте после победы в прямом противостоянии с "Челси" (ENG).

Уточнения

Регатный клуб «Фламе́нго» (порт.-браз. Clube de Regatas do Flamengo, бразильский португальский: [ˈklubi dʒi ʁeˈɡataʒ du flaˈmẽɡu]), более известный как «Фламенго» [flɐˈmẽgu], также в Бразилии распространено сокращение Менга́н (порт.-браз. Mengão), произносится [mẽjˈɡɜ̃w] — бразильский футбольный клуб из города Рио-де-Жанейро.

