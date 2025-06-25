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Футболист Каннеманн — одна из жертв схемы, раскрытой гражданской полицией

1:56
Спорт

Гражданская полиция объявила о раскрытии банковской мошеннической схемы, которая позволяла выводить зарплаты футболистов с помощью поддельных документов. Арестованы уже 11 человек.

Наручники
Фото: wikimedia.org by Rainerzufall1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наручники

По данным расследования, преступники открывали банковские счета с поддельными документами на имена бразильских спортсменов и просили переводить зарплатные выплаты с их настоящих счетов на мошеннические счета.

Среди использованных личностей были Габигол, бывший игрок "Фламенго" и нынешний игрок "Крузейро", и аргентинец Вальтер Каннеманн из "Гремио", по данным прессы.

"Как только суммы были получены, мошенники переводили деньги в другие финансовые учреждения, покупали продукты и услуги или снимали деньги в банкоматах, что затрудняло отслеживание и возврат сумм", — говорится в заявлении полиции.

Расследование началось в январе после того, как банк обнаружил нарушения в операциях по переводу заработной платы спортсменов. С помощью этой схемы удалось увести более 1 миллиона реалов, из которых властям удалось вернуть 135 тысяч реалов.

Банк "немедленно устранил уязвимость", заметив схему, и возместил ущерб жертвам, "которые не знали о мошенничестве", заявила полиция. Операция под названием "Falso 9" мобилизовала более 100 агентов гражданской полиции штатов Рондония и Парана при поддержке полиции Амазонас и Мату-Гросу, которые во вторник выдали 33 ордера, большинство из которых — ордера на обыск и выемку, а также превентивные аресты.

Подозреваемые обвиняются в электронном мошенничестве, поддельных удостоверениях личности, использовании поддельных документов, преступной организации и отмывании денег, с приговорами. Мошенников могут посадить на срок до 33 лет тюрьмы.

Уточнения

Ва́льтер Ка́ннеманн (исп. Walter Kannemann; род. 14 марта 1991 года, Консепсьон-дель-Уругвай, Аргентина) — аргентинский футболист немецкого происхождения, правый защитник бразильского клуба «Гремио» и сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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