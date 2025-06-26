Зрелый фитнес: как не убить суставы и реально подтянуть тело после 40

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Физическая активность в зрелом возрасте может не только улучшить самочувствие, но и продлить молодость — если подойти к делу с умом.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная женщина

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский уверен: начать заниматься спортом после 40 лет не просто можно, а нужно. Главное — действовать разумно. Он подчеркивает, что перед стартом важно пройти базовую диспансеризацию, чтобы убедиться, что сердце, легкие и другие системы организма работают в норме. Это снижает риск осложнений и делает тренировки безопасными.

При этом Каневский советует выбирать те виды активности, которые действительно интересны. Сегодня выбор огромен: от танцев и единоборств до йоги, кроссфита, сквоша и даже паркура — и нет, это не шутка.

Главное — удовольствие от процесса и регулярность. Но эксперт предупреждает: особенно в начале важно не гнаться за результатом. Первые две-три недели лучше ограничиться короткими, не более 30 минут, умеренными тренировками, пишет "Москва24".

Постепенность, по его словам, — ключ к безопасному прогрессу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

