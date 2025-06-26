Минус 5 см в талии: вот что действительно поможет похудеть

Сбрасывать сантиметры в области талии — задача, которая требует системного подхода.
По словам фитнес-тренера Сергея Серегина, прежде всего нужно пересмотреть питание: ограничить калории, обратить внимание на качество потребляемых жиров и строго соблюдать режим. Без этого даже самые усердные тренировки могут не дать желаемого эффекта.
Также эксперт советует не игнорировать кардио — регулярные аэробные нагрузки способствуют сжиганию жира, особенно в "проблемных" зонах.
Но и здесь важна мера: продолжительность и интенсивность тренировок должны быть под контролем. Идеальный вариант — работа под наблюдением профессионального тренера, пишет "Татар-информ".
Именно он способен составить персональную программу, в которой учтены ваши цели, уровень подготовки и особенности организма.
Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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