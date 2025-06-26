Минус жир, плюс рельеф: как тренироваться, чтобы тело выглядело мощно

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Достижение рельефной фигуры — не всегда про изнуряющие тренировки или голод. Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ рассказал, как добиться заметного тонуса мышц, не разрушая здоровье.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Главное, по его словам, — это умное сочетание силовых и кардионагрузок, достаточное восстановление и питание без крайностей. Он подчеркивает, что тренировки должны быть разнообразными: базовые упражнения, такие как приседания, становая тяга, жим лёжа и подтягивания, дают наилучший эффект, если их чередовать с умеренным кардио.

При этом необходимо поддерживать обмен веществ и общее состояние организма за счёт простых привычек: пить больше воды, спать не менее восьми часов в сутки и соблюдать диету с лёгким дефицитом калорий.

Эназ отмечает, что отдых — такая же часть процесса, как и сама тренировка: дни восстановления помогают избежать переутомления и дают телу возможность расти и укрепляться, пишет Men Today.

Безопасный путь к рельефу, по его мнению, возможен — если не стремиться к моментальному результату, а действовать последовательно и осознанно.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

