Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоский живот без зала и жертв: новая утренняя бьюти-рутина для талии
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Глобального потепления не будет? Британия собралась перезаморозить Арктику
Сорняки исчезли сами — без тяпки, без химии, без усилий: что нужно положить на грядки
Дан прогноз для кофеманов: падение цен не за горами
Два отличных способа избавиться от известкового налёта на кране — легко и быстро
Летняя мода без компромиссов: стиль и забота о теле для уверенности и комфорта каждый день
Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта
Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли

Минус жир, плюс рельеф: как тренироваться, чтобы тело выглядело мощно

1:14
Спорт

Достижение рельефной фигуры — не всегда про изнуряющие тренировки или голод. Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ рассказал, как добиться заметного тонуса мышц, не разрушая здоровье.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Главное, по его словам, — это умное сочетание силовых и кардионагрузок, достаточное восстановление и питание без крайностей. Он подчеркивает, что тренировки должны быть разнообразными: базовые упражнения, такие как приседания, становая тяга, жим лёжа и подтягивания, дают наилучший эффект, если их чередовать с умеренным кардио.

При этом необходимо поддерживать обмен веществ и общее состояние организма за счёт простых привычек: пить больше воды, спать не менее восьми часов в сутки и соблюдать диету с лёгким дефицитом калорий.

Эназ отмечает, что отдых — такая же часть процесса, как и сама тренировка: дни восстановления помогают избежать переутомления и дают телу возможность расти и укрепляться, пишет Men Today.

Безопасный путь к рельефу, по его мнению, возможен — если не стремиться к моментальному результату, а действовать последовательно и осознанно.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Еда и рецепты
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Последние материалы
Плоский живот без зала и жертв: новая утренняя бьюти-рутина для талии
Океан внезапно исчезает под ногами: что такое антиволна и почему она страшнее цунами
Глобального потепления не будет? Британия собралась перезаморозить Арктику
Сорняки исчезли сами — без тяпки, без химии, без усилий: что нужно положить на грядки
Дан прогноз для кофеманов: падение цен не за горами
Два отличных способа избавиться от известкового налёта на кране — легко и быстро
Минус жир, плюс рельеф: как тренироваться, чтобы тело выглядело мощно
Летняя мода без компромиссов: стиль и забота о теле для уверенности и комфорта каждый день
Коржики получатся невероятно ароматными, если добавить всего одну ложку этого продукта
Необычный взгляд на город: где полетать над Манхэттеном, не отрываясь от земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.