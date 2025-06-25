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На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч

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Спорт

Казанский футбольный клуб "Сокол", который играет во второй лиге, оставшись без спонсора, буквально всё превращает в деньги.

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nike Total 90 Aerow II ball

Клуб решил продать игровой комплект футболок по цене 100 тысяч рублей за штуку, сообщает KP. RU.

При этом эти футболки не сувенирные, их сняли прямо футболистов. И все это для того, чтобы получить деньги на проведение следующего матча.

Уточнения

Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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