На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч

Казанский футбольный клуб "Сокол", который играет во второй лиге, оставшись без спонсора, буквально всё превращает в деньги.
Клуб решил продать игровой комплект футболок по цене 100 тысяч рублей за штуку, сообщает KP. RU.
При этом эти футболки не сувенирные, их сняли прямо футболистов. И все это для того, чтобы получить деньги на проведение следующего матча.
Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.