Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бананы начнут выращивать в России: масштабный проект стоит 3 млрд
Забыли о червях: простой метод очистки черешни от крошечных нежелательных жильцов, который должен знать каждый
Это безумие: Барса может подписать контракт на замену Левандовски с этим футболистом
Новая пара туфель, старая боль: метод, который спасает ноги и нервы
Солнце не справится: Россия везет на Луну то, что перевернет все космические базы будущего
Неожиданная родина верблюдов: их путь начался в Арктике
Продукты, которые тайно сокращают вашу активность с возрастом: что стоит исключить сейчас
Рай между Корсикой и Италией: где найти самый прозрачный пляж Тосканы
Этот автомобиль стал самым популярным в Европе

Лишний вес испаряется за 10 минут: домашний план против ленивых килограммов не выходя из дома

3:50
Спорт

Большинство из нас мечтает о здоровом теле и подтянутой фигуре, но не у всех есть время или деньги на персонального тренера. Десятиминутные тренировки реально запускают снижение веса, если сочетать их с умным питанием.

Спорт
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Мужчины vs женщины: худеем по-разному

Разный фон гормонов влияет на скорость метаболизма и распределение жира.

  • Мужчины: больше тестостерона → крепче мышцы → выше базовый расход калорий.
  • Женщины: эстроген "бережёт" жировые запасы, а социальное давление часто толкает в жёсткие диеты. Женщины сильнее реагируют на диетические тренды, мужчины чаще выбирают силовой формат тренировок", — поясняет специалист.

Питание как фундамент

  1. Дробные порции: ешьте 4-5 раз в день, но меньше по объёму.
  2. Фокус на "живых" продуктах: овощи, фрукты, цельнозёрновые, рыба, нежирное мясо.
  3. Ловушка калорий: тратьте больше, чем получаете.
  • Женщинам для плавного похудения достаточно 1300-1500 ккал в день.
  • Мужчинам — 1500-2000 ккал.

Мини-тренировки

Для мужчин

Выполняйте три круга по следующей схеме:

  1. Отжимания — примите положение планки, ладони чуть шире плеч. На вдохе опуститесь к полу, сгибая локти, затем на выдохе вернитесь наверх. Сделайте 30 повторов.
  2. Берпи — из стоячего положения присядьте, ладони поставьте перед собой, прыжком перейдите в планку, выполните отжимание, вернитесь прыжком в присед и выпрямитесь. Выполните по 30 повторений.
  3. Тяга гантелей к груди — ноги поставьте на ширину плеч, слегка согните колени, наклоните корпус вперёд с прямой спиной. Согните локти и подтяните гантели к грудной клетке, затем опустите. Повторите 30 раз.

Для женщин

Также выполните три круга; ориентируйтесь на 30 повторений в каждом упражнении (для планки — удержание):

  1. Планка с боковым поворотом — встаньте в классическую планку. На вдохе поднимите правую руку вверх, развернув грудь к стене, а на выдохе вернитесь в центр. Повторите то же для левой руки. Сделайте по 15-20 поворотов на каждую сторону.
  2. Выпады назад — встаньте ровно, стопы на ширине плеч. Сделайте шаг одной ногой назад, опускаясь в выпад так, чтобы переднее колено образовало угол 90°. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой ноги. Всего по 30 выпадов на каждую сторону.
  3. Ягодичный мостик — лягте на спину, согните колени, стопы на полу на ширине плеч. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке, задержитесь на пару секунд и опуститесь. Выполните 30 подъёмов.

Если такая схема кажется лёгкой, возьмите гирю или рюкзак с книгами во время приседаний и выпадов — дополнительный вес усилит эффект.

Как не сорваться на диван

За первый месяц цель — не идеальное фото "после", а привычка держать режим.

  • Планируйте тренировку в календаре, как встречу.
  • Фиксируйте прогресс в приложении или делитесь им с другом.
  • Спите минимум 7 часов: недосып → голод и кортизол.
  • Не ругайте себя за срыв: день отдыха — часть пути.

Итог

Сократите порции на 300 ккал, выполняйте короткую, но интенсивную схему упражнений и контролируйте стресс. Результаты появятся быстрее, чем кажется — и без дорогостоящих "чудо-методик".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи
Красота и стиль
Как испанки сохраняют красоту: 6 секретных ритуалов для роскошных волос и кожи Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно
Туризм
В Дагестане есть своё море с тёплой водой и пляжами — мало кто знает, где именно Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Тайная жизнь бытовой техники: какие приборы пожирают киловатты за вашей спиной
Коллекторы скупают долги рекордными темпами: что скрывается за их активностью
Почему ваши георгины не цветут: скрытые причины, которые вы не заметили
Вечные моторами зовут не просто так: как эти агрегаты проезжают полмиллиона без серьёзных вложений
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето близко, а пивной пресс сдаёт позиции: пять правил, которые сдуют живот быстрее бега
Удивительный дуэт арбуза и феты: почему это сочетание так полезно для вашего организма
Космическая лаборатория: учёные нашли метанол в далёком звёздном диске
Штат с 10 000 озёр оказался мечтой туриста: этот уголок США стал главным открытием сезона
Вред фруктов вечером: что на самом деле происходит с организмом после сладкого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.