Лишний вес испаряется за 10 минут: домашний план против ленивых килограммов не выходя из дома

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Большинство из нас мечтает о здоровом теле и подтянутой фигуре, но не у всех есть время или деньги на персонального тренера. Десятиминутные тренировки реально запускают снижение веса, если сочетать их с умным питанием.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Мужчины vs женщины: худеем по-разному

Разный фон гормонов влияет на скорость метаболизма и распределение жира.

Мужчины: больше тестостерона → крепче мышцы → выше базовый расход калорий.

Женщины: эстроген "бережёт" жировые запасы, а социальное давление часто толкает в жёсткие диеты. Женщины сильнее реагируют на диетические тренды, мужчины чаще выбирают силовой формат тренировок", — поясняет специалист.

Питание как фундамент

Дробные порции: ешьте 4-5 раз в день, но меньше по объёму. Фокус на "живых" продуктах: овощи, фрукты, цельнозёрновые, рыба, нежирное мясо. Ловушка калорий: тратьте больше, чем получаете.

Женщинам для плавного похудения достаточно 1300-1500 ккал в день.

Мужчинам — 1500-2000 ккал.

Мини-тренировки

Для мужчин

Выполняйте три круга по следующей схеме:

Отжимания — примите положение планки, ладони чуть шире плеч. На вдохе опуститесь к полу, сгибая локти, затем на выдохе вернитесь наверх. Сделайте 30 повторов. Берпи — из стоячего положения присядьте, ладони поставьте перед собой, прыжком перейдите в планку, выполните отжимание, вернитесь прыжком в присед и выпрямитесь. Выполните по 30 повторений. Тяга гантелей к груди — ноги поставьте на ширину плеч, слегка согните колени, наклоните корпус вперёд с прямой спиной. Согните локти и подтяните гантели к грудной клетке, затем опустите. Повторите 30 раз.

Для женщин

Также выполните три круга; ориентируйтесь на 30 повторений в каждом упражнении (для планки — удержание):

Планка с боковым поворотом — встаньте в классическую планку. На вдохе поднимите правую руку вверх, развернув грудь к стене, а на выдохе вернитесь в центр. Повторите то же для левой руки. Сделайте по 15-20 поворотов на каждую сторону. Выпады назад — встаньте ровно, стопы на ширине плеч. Сделайте шаг одной ногой назад, опускаясь в выпад так, чтобы переднее колено образовало угол 90°. Вернитесь в исходное положение и повторите для другой ноги. Всего по 30 выпадов на каждую сторону. Ягодичный мостик — лягте на спину, согните колени, стопы на полу на ширине плеч. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы в верхней точке, задержитесь на пару секунд и опуститесь. Выполните 30 подъёмов.

Если такая схема кажется лёгкой, возьмите гирю или рюкзак с книгами во время приседаний и выпадов — дополнительный вес усилит эффект.

Как не сорваться на диван

За первый месяц цель — не идеальное фото "после", а привычка держать режим.

Планируйте тренировку в календаре, как встречу.

Фиксируйте прогресс в приложении или делитесь им с другом.

Спите минимум 7 часов: недосып → голод и кортизол.

Не ругайте себя за срыв: день отдыха — часть пути.

Итог

Сократите порции на 300 ккал, выполняйте короткую, но интенсивную схему упражнений и контролируйте стресс. Результаты появятся быстрее, чем кажется — и без дорогостоящих "чудо-методик".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

