Лето близко, а пивной пресс сдаёт позиции: пять правил, которые сдуют живот быстрее бега

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Лето в самом разгаре, а значит, пляжная паника накрывает волной: хочется быть рельефным, но не жить в спортзале.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Толстый мужик

Когда представляют себе свою "пляжную” фигуру, все обычно стремятся к подтянутому телу с рельефной мышечной массой и низким процентом жира в организме, или же они предпочитают набирать массу, чтобы подчеркнуть свою атлетичность.

Это заблуждение. Идеального тела не существует… У каждого "летнее” тело может быть совершенно разным. Как же прийти к своему идеалу?

Путь к телу мечты

Сформулируйте цель и срок: минус 5 кг за 8 недель" или "Плюс 2 см бицепса до июля" звучат реальнее, чем "Стать как Хемсворт".

Впишите спорт в календарь: запланируйте тренировки, как деловые встречи. Поставьте будильник на телефон. Отслеживайте прогресс в приложении.

Спите минимум 7 часов: восстановление — половина успеха.

Мини-правила питания

Считайте макроэлементы вместо калорий: белок в каждый приём пищи, рафинированных углеводов меньше.

Дефицит в 300 ккал — уже путь к сушке без голодных обмороков.

Уменьшайте порцию, а не список продуктов: еда должна подпитывать тренировки.

Базовая отпускная тренировка

Делайте 3 круга (можно даже на дачном газоне):

8-10 отжиманий

8-10 скручиваний на пресс

8-10 приседаний (с гирей или рюкзаком — если "слишком легко")

Планка 10-15 сек

10 бурпи

15 минут — и можно к мангалу (без жареного хлеба, конечно).

Следите за собой, а не за чужими прессами

Месяц без заметных изменений? Не ругайте себя. Фото "до" и "после" нужны, чтобы видеть путь, а не для депрессии. Всегда будут дни, когда вы не хотите тренироваться или едите не то, что надо… Эти дни тоже часть пути.

Умейте жать тормоз

Стресс, недосып и кортизол сводят на нет любой дефицит. Медитация, прогулка, игра с ребёнком — всё в копилку формы.

После лета — новая цель

Остановитесь — и живот вернётся. Забег, турнир в зале, новый личный рекорд — держите горизонт впереди, а мотивация подтянется следом.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

