Лето в самом разгаре, а значит, пляжная паника накрывает волной: хочется быть рельефным, но не жить в спортзале.
Когда представляют себе свою "пляжную” фигуру, все обычно стремятся к подтянутому телу с рельефной мышечной массой и низким процентом жира в организме, или же они предпочитают набирать массу, чтобы подчеркнуть свою атлетичность.
Это заблуждение. Идеального тела не существует… У каждого "летнее” тело может быть совершенно разным. Как же прийти к своему идеалу?
Делайте 3 круга (можно даже на дачном газоне):
15 минут — и можно к мангалу (без жареного хлеба, конечно).
Месяц без заметных изменений? Не ругайте себя. Фото "до" и "после" нужны, чтобы видеть путь, а не для депрессии. Всегда будут дни, когда вы не хотите тренироваться или едите не то, что надо… Эти дни тоже часть пути.
Стресс, недосып и кортизол сводят на нет любой дефицит. Медитация, прогулка, игра с ребёнком — всё в копилку формы.
Остановитесь — и живот вернётся. Забег, турнир в зале, новый личный рекорд — держите горизонт впереди, а мотивация подтянется следом.
Пресс — сокращенное название мышц живота.
Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.