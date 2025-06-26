Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый шестой на стройке — иностранец: что происходит с кадрами в России
Лимон и зелень: как запечь минтая так, чтобы он всем понравился
Простые продукты из холодильника, которые спасают здоровье пса
Как наши предки покоряли моря 30 тысяч лет назад: эксперимент, который удивил учёных
Топ уединённых пляжей США: куда местные советуют отправиться за спокойствием
Если кондиционер воняет, не игнорируйте это: как исправить ситуацию быстро
Муравьи убегают, комары улетают: этот проверенный трюк с алюминиевой фольгой надёжно борется с насекомыми
Не ждите урожая: неожиданные причины пустоцветов на баклажанах
Барселона хочет Маркуса Рэшфорда: битва за звёздного нападающего

Секреты возвращения к физической активности после родов: что нужно знать каждой маме

3:28
Спорт

Многие молодые мамы сталкиваются с проблемой набора веса после рождения ребенка. Однако не стоит спешить с его потерей. Важно понимать, что каждый организм индивидуален, и подходить к вопросу физической активности следует с учетом своих возможностей и рекомендаций врача.

Мама с коляской на пробежке
Фото: flickr.com by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мама с коляской на пробежке

Первые шесть недель: время для адаптации

Первые шесть недель после родов могут быть эмоционально насыщенными и физически сложными. Роды, гормональные изменения, уход за ребенком — все это требует от женщины больших усилий. В этот период важно найти баланс между заботой о малыше и собственным самочувствием.

Если у вас были тяжелые роды, кесарево сечение или послеродовые осложнения, не стоит сразу же приступать к интенсивным тренировкам. Ваш организм нуждается в восстановлении, и физическая активность должна быть щадящей.

Если же вы чувствуете себя хорошо, ваш ребенок спит достаточное количество времени, и у вас есть возможность поддерживать распорядок дня, вы можете начать с легких упражнений. Однако перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом, напоминает kondice.cz.

Рекомендации по физической активности

Если ваш врач одобрил физическую активность, следуйте этим рекомендациям:

  • Начинайте с малого. Беременность длилась девять месяцев, и ваше тело прошло через серьезные изменения. Не пытайтесь сразу же вернуться к прежним нагрузкам. Начинайте с медленных и осторожных упражнений.
  • Дыхательные упражнения и укрепление тазового дна. Эти упражнения помогут вам восстановить силы и укрепить мышцы, которые были задействованы во время беременности и родов. Также включите в свою программу ходьбу.
  • Избегайте интенсивных нагрузок. Более сложные виды активности, такие как тренировки с отягощениями или бег на выносливость, можно начинать примерно через три месяца после родов.
  • Учитывайте грудное вскармливание. Если вы кормите грудью, не переусердствуйте с физической активностью, особенно в первые месяцы. Грудное вскармливание требует дополнительных калорий, и ваше тело должно иметь возможность их восполнять.

Несколько полезных советов

  • Забудьте о диетах. Материнство — это не время для ограничений в питании. Если вы кормите грудью, вам нужно увеличить потребление калорий примерно на 500 ккал в день. Грудное вскармливание также помогает сжигать калории, поэтому ваш ребенок будет способствовать вашему похудению.
  • Не верьте красивым картинкам в социальных сетях. Многие инфлюенсеры создают идеализированный образ жизни, который может вызывать стресс и чувство неполноценности. Помните, что каждый человек уникален, и не стоит сравнивать себя с другими.
  • Следите за уровнем усталости. Не планируйте интенсивные тренировки, если вы чувствуете себя уставшей или недоспавшей. Дайте своему организму время на восстановление.

Возвращение к физической активности после родов — это индивидуальный процесс. Главное — слушать свое тело, постепенно увеличивать нагрузку и не забывать о своем здоровье и благополучии. Будьте терпеливы к себе и наслаждайтесь каждым моментом материнства.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
Красота и стиль
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков Аудио 
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект
Наука и техника
Вселенная больше не та: в центре галактики обнаружен колоссальный объект Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Каждый шестой на стройке — иностранец: что происходит с кадрами в России
Лимон и зелень: как запечь минтая так, чтобы он всем понравился
Простые продукты из холодильника, которые спасают здоровье пса
Как наши предки покоряли моря 30 тысяч лет назад: эксперимент, который удивил учёных
Топ уединённых пляжей США: куда местные советуют отправиться за спокойствием
Если кондиционер воняет, не игнорируйте это: как исправить ситуацию быстро
Муравьи убегают, комары улетают: этот проверенный трюк с алюминиевой фольгой надёжно борется с насекомыми
Не ждите урожая: неожиданные причины пустоцветов на баклажанах
Барселона хочет Маркуса Рэшфорда: битва за звёздного нападающего
Почему ваш шампунь плохо пенится — и что это говорит о его составе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.