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Секрет успеха для бегунов 50+: как избежать травм и вернуть форму

2:57
Спорт

Спортивный эксперт Пётр Лидов в разговоре с Pravda.Ru дал рекомендации людям 40+, 50+, которые мечтают вернуться к соревнованиям после нескольких лет перерыва. Таким, которые ранее активно участвовали в забегах, включая марафоны, но затем прекратили тренировки по личным причинам. Сейчас они снова пытаются начать бегать, но сталкиваются с трудностями.

Бегущие люди
Фото: flickr.com by Lake Mead NRA Public Affairs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бегущие люди

"Есть спорт, который способствует улучшению показателей здоровья, а есть виды деятельности, которые этому не способствуют. Вот марафонская дистанция из-за длительности выполнения нагрузочных движений относится к тому виду спорта, что вот эта именно длительность не идёт стопроцентно на пользу здоровья", — напомнил Лидов.

По словам Лидова, перед началом тренировок важно пройти углублённое медицинское обследование в центре спортивной медицины. Это необходимо для контроля состояния здоровья и предотвращения возможных травм.

"Для возвращения нужно проходить в центре спортивной медицины углублённое медицинское обследование разовое стартовое, а затем начинать тренировки самостоятельные для того, чтобы и контролировать своё состояние самочувствия", — предупредил Лидов.

Важно учитывать, что, например, марафонская дистанция может быть сложной для здоровья, поэтому необходимо контролировать своё самочувствие и состояние организма, подчеркнул спортивный врач.

Также эксперт отметил, что необходимо обратить внимание на состояние суставов нижних конечностей и провести нагрузочное тестирование сердца. Это поможет понять, как организм реагирует на физические нагрузки.

"Надо, прежде всего, чтобы травматологии посмотрели суставные поверхности нижних конечностей человека. Раз. Далее его нагрузочное тестирование, нужно провести изучение сердца, как сердце реагирует на нагрузки. Вот эти два главных момента, которые существуют. А там ещё какие-то там уже косвенные моменты, какие-то связанные с теми болезнями, которые у него имеются, накопились в течение жизни. Если они есть, то по ним", — добавил Лидов.

Лидов также рекомендовал начать с более коротких дистанций и постепенно увеличивать их длину. Это поможет организму адаптироваться к нагрузкам и избежать травм.

"Сначала можно попробовать пробежать 10 километров, а затем постепенно увеличивать дистанцию до 20 и более километров. Важно следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью", — подчеркнул эксперт.

Таким образом, возвращение к беговым дистанциям после долгого перерыва требует тщательного подхода и контроля со стороны специалистов. Это поможет избежать возможных проблем со здоровьем и достичь желаемых результатов.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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