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Топ-3 упражнения, которые вы точно ненавидите, — и трюк, как это изменить

1:57
Спорт

Есть упражнения, которые мы обходим стороной, даже понимая, насколько они полезны. Кто-то страдает от приседаний, кто-то — от отжиманий или мостиков. Но что, если секрет не в самих упражнениях, а в том, как мы к ним подходим?

Девушка выполняет отжимания
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет отжимания

Приседания: превращаем мучение в привычку

Вы делаете присед каждый раз, когда садитесь и встаете. Не обязательно мучить себя глубокой посадкой — начните с простого варианта: вставайте со стула медленно и с усилием, контролируя каждое движение.

Добавьте утяжеление — книгу или гантель — и почувствуете работу мышц бёдер и ягодиц. Чем ниже стул, тем сложнее. Приседания — ваш фундамент силы и защиты коленей, даже если вы не фанат зала.

Отжимания: начинаем не с пола, а со стены

Если вас пугает само слово "отжимания" — начните от стены или кухонной стойки. Это абсолютно нормальный и эффективный способ включить грудь, плечи и пресс. Не гонитесь за числом, сосредоточьтесь на форме. Пусть 5 качественных повторений заменят 15 плохих — тогда отжимания перестанут быть наказанием и станут победой.

Мостики: активируем мощные мышцы без боли

Вам не обязательно выгибаться до потолка. Подложите подушку под спину и поднимайте бёдра хотя бы на 5-10 см — мышцы кора и ягодиц уже включаются. Это упражнение мягкое, но глубокое: оно укрепляет тело там, где обычно слабость — а значит, делает вас устойчивее.

Полюбите — не заставляйте

Главное — не бороться с телом, а находить с ним диалог. Упражнения, которые вы когда-то ненавидели, могут стать любимыми, если убрать давление и добавить гибкость. Подстройте технику под себя — и вы удивитесь, как сильно изменится ваш настрой к тренировке.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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