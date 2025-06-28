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Рельефный пресс в 54 года: любимая тренировка Марка Уолберга помогает накачать заветные кубики

1:25
Спорт

Голливудскому актеру Марку Уолбергу недавно исполнилось 54 года, но он не подает никаких признаков старения в ближайшее время.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

В соцсетях он поделился тренировкой, в которой он прорабатывает грудь, трицепсы, корпус и икры, используя тяжелые веса и продвинутые техники, чтобы набрать как можно больше мышечной массы и силы.

Будучи ярым членом "клуба тренировок в 4 утра", Уолберг тренируется усердно — и непостижимо рано — в спортзале, чтобы добиться рельефного телосложения, завершая каждую тренировку с мощной интенсивностью.

Чтобы воздействовать на корпус с разных углов и добиться роста, Уолберг включает в программу скручивания на тренажере, скручивания на наклонной скамье с поворотом, скручивания на наклонной скамье с дополнительным весом и прокачку пресса.

Будучи заядлым гольфистом, Уолберг завершает тренировку особым вращением корпуса на тросе, которое помогает ему сохранять устойчивость и силу во время замаха.

Уолберг также фокусируется на проработке верхней части груди во время тренировки, включая разводку на тросах с низкого на высокий угол, отжимания на наклонной скамье и жим гантелей на наклонной скамье. Он дополняет эти движения разгибанием рук на трицепс, помогая ему еще больше развить руки.

Уточнения

Марк Ро́берт Майкл Уо́лберг (англ. Mark Robert Michael Wahlberg; род. 5 июня 1971, Бостон, Массачусетс, США) — американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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