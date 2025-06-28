Рельефный пресс в 54 года: любимая тренировка Марка Уолберга помогает накачать заветные кубики

Голливудскому актеру Марку Уолбергу недавно исполнилось 54 года, но он не подает никаких признаков старения в ближайшее время.
В соцсетях он поделился тренировкой, в которой он прорабатывает грудь, трицепсы, корпус и икры, используя тяжелые веса и продвинутые техники, чтобы набрать как можно больше мышечной массы и силы.
Будучи ярым членом "клуба тренировок в 4 утра", Уолберг тренируется усердно — и непостижимо рано — в спортзале, чтобы добиться рельефного телосложения, завершая каждую тренировку с мощной интенсивностью.
Чтобы воздействовать на корпус с разных углов и добиться роста, Уолберг включает в программу скручивания на тренажере, скручивания на наклонной скамье с поворотом, скручивания на наклонной скамье с дополнительным весом и прокачку пресса.
Будучи заядлым гольфистом, Уолберг завершает тренировку особым вращением корпуса на тросе, которое помогает ему сохранять устойчивость и силу во время замаха.
Уолберг также фокусируется на проработке верхней части груди во время тренировки, включая разводку на тросах с низкого на высокий угол, отжимания на наклонной скамье и жим гантелей на наклонной скамье. Он дополняет эти движения разгибанием рук на трицепс, помогая ему еще больше развить руки.
Марк Ро́берт Майкл Уо́лберг (англ. Mark Robert Michael Wahlberg; род. 5 июня 1971, Бостон, Массачусетс, США) — американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?