Сколько бёрпи нужно делать каждый день, чтобы увидеть результаты?

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Любите их или ненавидьте, берпи — это лучшее упражнение для выносливости без инвентаря.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

С помощью только собственного веса и участка пола вы можете нарастить силу всего тела и поднять пульс за считанные секунды.

Но сколько раз вам действительно следует делать их в день? И действительно ли 100 повторений берпи в день дают результаты?

Берпи сочетают в себе приседание, планку, отжимание и прыжок в одно брутальное движение. Это означает, что вы задействуете ноги, грудь, плечи, корпус и легкие в одном повторении, что делает их идеальными для коротких, резких сеансов выносливости. Но больше не всегда означает лучше — техника по-прежнему остается приоритетом, независимо от того, сколько повторений вы сделаете.

Если вы сомневаетесь, здесь вы найдете правильный диапазон повторений берпи, которые вам следует делать, и как делать их с безупречной техникой.

Сколько берпи следует делать ежедневно?

Рискуя показаться заезженной пластинкой: правильное количество берпи в день будет зависеть от вашего текущего уровня физической подготовки, опыта и целей. Сказав это, для улучшения выносливости и кондиции, как правило, вы можете стремиться к следующим целям и корректировать их в соответствии со своими потребностями.

Начинающие: 10-50 повторений в день

Средний уровень: 50-100 повторений в день

Продвинутый уровень: 100+ повторений в день.

Их можно разделить на весь день или на одну тренировку, в несколько подходов. Или, конечно, вы можете выполнить их все за один раз.

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

