Если я не буду заниматься боксом, то сойду с ума: тренировки стали спасением для популярного певца

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Между альбомами, занимающими верхние позиции в чартах, и турами, заполняющими арены, неукротимый энергичный 27-летний музыкант — настоящее имя: Доминик Харрисон — посещает спортзал с чемпионами мира по боксу. Вот как его тренировки помогли ему обрести ясность и крепкое психическое здоровье.

Фото: Work created under contract with the Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Published with author's permission by Mr.Peerapong Prasutr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бокс

"Когда я серьезно боролся с психическим здоровьем, это привело к очень нездоровой зависимости от еды и алкоголя. Это была нисходящая спираль из пинт и китайской еды и разрушенных отношений с близкими. Я набрал 30 кг. После вмешательства моей бывшей девушки ее отец — бывший наркоман — сказал мне присоединиться к нему в его боксерском зале в Нью-Йорке. Он дружит со многими рок-звездами, которые боролись с зависимостью, и все они используют бокс как способ получить тот же выброс эндорфинов, который они раньше получали от наркотиков", — поделился певец.

Когда он услышал, что в Калифорнии есть британский боксерский зал под названием Churchill's, он понял, что должен попробовать.

"Я зашел в это место, полное профессиональных боксеров и известных актеров, и никого не волновало, кто я такой. И я встретил Криса, этого южноафриканского чемпиона, который был тем мужским образцом для подражания, который мне действительно был нужен в то время", — рассказал он.

Певец добавил, что бокс изменил его жизнь. Он позволил ему взять под контроль пищевое расстройство и употребление алкоголя.

"Я не мог выходить на улицу до 2 часов ночи, если у меня был спарринг утром; я попробовал, и к третьему раунду меня вырвало, когда на меня набросился этот южноафриканский пес. Он такой: [встает и наносит мощные удары кулаками] БАМ! "Ты пил вчера вечером! Я чувствую это!" БАМ! Я сказал себе: "Больше никогда".

Уточнения

Домини́к Ри́чард Ха́ррисон (англ. Dominic Richard Harrison; род. 5 августа 1997), более известный под псевдонимом YUNGBLUD (произносится «Youngblood» стилизован под запись прописными буквами) — рок-музыкант родом из До́нкастера (Великобритания).

