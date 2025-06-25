Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубков в реанимации: укусы пришлись по жизненно важным органам, врачи молчат
Новый туристический магнит: самый красивый пляж Европы оказался не там, где вы думали
Не дайте клубнике засохнуть: простой лайфхак поможет сохранить урожай
Как за 1 день навести порядок в доме навсегда: этот метод спасёт вас от беспорядка
Проклятие фараона может стать оружием против рака
Секрет голливудских див: макияж после 60, который скрывает годы
24 центнера с гектара: как гибрид подсолнечника меняет подход к сельскому хозяйству в ЛНР
Прививка — не повод для драмы. А вот её отсутствие — вполне
Ниссан отправляет семь заводов под нож: реструктуризация, которая может изменить всю индустрию

Если я не буду заниматься боксом, то сойду с ума: тренировки стали спасением для популярного певца

1:59
Спорт

Между альбомами, занимающими верхние позиции в чартах, и турами, заполняющими арены, неукротимый энергичный 27-летний музыкант — настоящее имя: Доминик Харрисон — посещает спортзал с чемпионами мира по боксу. Вот как его тренировки помогли ему обрести ясность и крепкое психическое здоровье.

Бокс
Фото: Work created under contract with the Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Published with author's permission by Mr.Peerapong Prasutr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бокс

"Когда я серьезно боролся с психическим здоровьем, это привело к очень нездоровой зависимости от еды и алкоголя. Это была нисходящая спираль из пинт и китайской еды и разрушенных отношений с близкими. Я набрал 30 кг. После вмешательства моей бывшей девушки ее отец — бывший наркоман — сказал мне присоединиться к нему в его боксерском зале в Нью-Йорке. Он дружит со многими рок-звездами, которые боролись с зависимостью, и все они используют бокс как способ получить тот же выброс эндорфинов, который они раньше получали от наркотиков", — поделился певец.

Когда он услышал, что в Калифорнии есть британский боксерский зал под названием Churchill's, он понял, что должен попробовать.

"Я зашел в это место, полное профессиональных боксеров и известных актеров, и никого не волновало, кто я такой. И я встретил Криса, этого южноафриканского чемпиона, который был тем мужским образцом для подражания, который мне действительно был нужен в то время", — рассказал он.

Певец добавил, что бокс изменил его жизнь. Он позволил ему взять под контроль пищевое расстройство и употребление алкоголя.

"Я не мог выходить на улицу до 2 часов ночи, если у меня был спарринг утром; я попробовал, и к третьему раунду меня вырвало, когда на меня набросился этот южноафриканский пес. Он такой: [встает и наносит мощные удары кулаками] БАМ! "Ты пил вчера вечером! Я чувствую это!" БАМ! Я сказал себе: "Больше никогда".

Уточнения

Домини́к Ри́чард Ха́ррисон (англ. Dominic Richard Harrison; род. 5 августа 1997), более известный под псевдонимом YUNGBLUD (произносится «Youngblood» стилизован под запись прописными буквами) — рок-музыкант родом из До́нкастера (Великобритания).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Авто
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Вы целуете кошку, а она замирает: это не нежность, а стресс
Худеете, а вес растёт? Возможно, у вас скрытый диагноз, о котором вы не подозреваете
Кризис на рынке жилья: Ильдар Хусаинов рассказал, как банки изменили строительный сектор
Поза Супермена или как правильно спасаются от жары
Маленькая кухня — как в кино: простое преображение, которое удивит
Гид по Розе Хутор: самый красивый водопад и тропы, где можно потеряться
Зайцы против вашего урожая: как с ними справиться
Дом вспыхнул за минуты, но платить пришлось не хозяйке
Немцы больше не делают вещи: французы возглавили топ самых продаваемых автомобилей в Европе в мае
Секреты свадьбы Бородиной: как она объяснила скандальные объятия Сердюкова с Лопыревой?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.